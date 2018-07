Ligue 1. Trener Monaco Leonardo Jardim: Glik z nami zostanie

- Nie wierzę w to, że Kamil Glik nas opuści. W ubiegłym roku przedłużył kontrakt, wiem, że razem z rodziną jest zadowolony z życia w Monaco. Poza tym, gra co roku w Lidze Mistrzów i w mocnej lidze - mówi nam Leonardo Jardim, trener Monaco, odpowiadając na pytanie, czy pogłoski o zmianie klubu przez polskiego obrońcę mogą być prawdziwe.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła - Monaco. Zdecydowały rzuty karne. Wisła z pucharem. Wideo Eurosport

- Poza tym, bardzo na niego liczymy - dodaje Portugalczyk.

Reklama

Drużyna Monaco przyjechała do Polski, aby na krótkim stażu rozpocząć przygotowania do nowego sezonu. W pierwszym spotkaniu sparingowym wicemistrz Francji zremisował z Wisłą Kraków (1-1, karne 4-5), stawką był Puchar im. Henryka Reymana. Trener Jardim, nie mogąc skorzystać z wielu zawodników biorących udział w mundialu, przywiózł dużo młodzieży, która już niedługo powinna odgrywać znaczącą rolę na europejskich boiskach. Tym bardziej, że portugalski trener jest znany z wychowywania i dawania szansy młodym piłkarzom. Najbardziej jaskrawym przykładem jest oczywiście Kylian Mbappe, który debiutował w zawodowym futbolu pod okiem właśnie Jardima.

Wizyta w Polsce była jednak przede wszystkim okazją do rozmowy na temat Kamila Glika i jego kontuzji.

Trener Monaco od razu o wszystkim wiedział. I nie ukrywa, że był zaskoczony, w jakiej sytuacji doszło do poważnego urazu barku.

- Kamil rzeczywiście doznał kontuzji w bardzo nietypowy sposób, upadając na ziemię podczas gry w siatkonogę. Ale wiadomo, jaki to jest twardy zawodnik. Z tego co wiem, choć nie widziałem go od dawna, wszystko jest już na dobrej drodze, aby wrócił do pełni formy. Teraz jest na zasłużonych wakacjach, do treningów ma wrócić 19-20 lipca. Myślę, że wtedy będzie już wszystko w porządku. Znam go i wiem, ile ma w sobie energii, aby dobrze zacząć kolejny sezon - mówi nam Jardim.

I broni decyzji, że Monaco dość szybko wyraziło zgodę na wyjazd piłkarza na mundial do Rosji, mimo poważnej kontuzji i tego, iż nie było gwarancji, że Glik da radę wrócić do dyspozycji meczowej. - Nasz sztab medyczny, w porozumieniu z lekarzami polskiej kadry, doszedł do wniosku, że udział Kamila w mundialu jest możliwy. Dzisiaj okazuje się, że to była dobra decyzja, trzeba było tylko wziąć za nią odpowiedzialność. Tym bardziej, że Glik był już wpisany na listę przesłaną do FIFA - twierdzi trener Monaco.

Gdy po raz ostatni rozmawialiśmy z Jardimem, po jednym z najlepszych meczów, jakie Monaco zagrało w ostatnich latach - z Manchesterem City w Lidze Mistrzów w marcu 2017 (3-1) - wypowiadał się o Gliku w samych superlatywach. Dzisiaj dodaje: - Oprócz tego, że Kamil jest zawodnikiem niezwykle mocnym fizycznie, bardzo podoba mi się jego mentalność. Jest solidny, ciężko pracuje na treningach. Myślę, że może być pod tym względem wzorem dla innych. Dobrze mieć takiego zawodnika w drużynie - kończy Jardim.

Remigiusz Półtorak

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wisła - Monaco. Bramka Isidora. Wideo Eurosport