Ligue 1. Unai Emery po odpowiedzi o Real kieruje do Florentino Pereza

Nie ustają medialne spekulacje na temat transferu Neymara do Realu Madryt. Na konferencji prasowej Unai Emery miał dość pytań o brazylijskiego gwiazdora. - Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie zagadnienia o przyszłość Neymara, a o resztę pytajcie prezydenta Florentino Pereza - przyznał baskijski szkoleniowiec PSG.

Zdjęcie Unai Emery, l'entraîneur du PSG en début d'année 2018. /Getty Images



Dzień bez doniesień o przyszłości Neymara w Paris Saint-Germain jest dniem straconym. Emery, a więc trener lidera Ligue 1, na piątkowej konferencji prasowej znów był pytany o tę sprawę. Po odpowiedzi kierował do prezydenta Realu Madryt Florentino Pereza. Właśnie "Królewscy" mają najmocniej interesować się sprowadzeniem na Santiago Bernabeu brazylijskiego gwiazdora. W ostatnim czasie pisano, że Perez spotkał się z reprezentującym jego interesy ojcem Neymara. W tym celu ponoć udał się nawet do ojczyzny zawodnika. To właśnie tam 26-letni napastnik dochodzi do siebie po kontuzji. Panowie mieli ustalić warunki przeprowadzki do stolicy Hiszpanii.

- Myślę, że odpowiedziałem na wszystkie pytania na ten temat przynajmniej 30 razy. Projekt PSG jest bardzo mocny, szczególnie z udziałem Neymara - ocenił trener pochodzący z Kraju Basków. - Co do Realu Madryt? Nie wiem, zapytajcie Florentino - uciął jakiekolwiek spekulacje Emery.

Po odpadnięciu z pozostających wciąż w sferze marzeń Nassera Al-Khelaifiego rozgrywek Ligi Mistrzów, PSG walczy jedynie o mistrzostwo Francji. W ligowej tabeli drużyna z Parc des Princes ma aż 14 punktów przewagi nad drugim, broniącym tytułu, AS Monaco.

W niedzielę paryżanie na wyjeździe zagrają w Nicei.

