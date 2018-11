Ligue 1. Właściciel AS Monaco Dmitrij Rybołowlew został zatrzymany

Rosyjski oligarcha Dimitri Rybołowlew, właściciel AS Monaco, został zatrzymany we wtorek na polecenie sądu z małego księstwa. Z nieoficjalnych informacji – podanych przez dziennik "Le Monde" - wynika, że Rosjanin jest podejrzany o korupcję i płatną protekcję.

Jego posiadłość, pod nazwą La Belle Epoque, została przeszukana. Wszystko tuż przed ważnym meczem AS Monaco w Lidze Mistrzów, na własnym stadionie przeciwko FC Brugge i w bardzo trudnej sytuacji, w której znajdują się wicemistrzowie Francji, przeżywający poważny kryzys sportowy od początku sezonu.

O co dokładnie chodzi? Sprawa, nazwana nieformalnie "Monacogate" ma związek z niejasną siecią powiązań, którymi Rybołowlew miał się posługiwać w ostatnich latach. Już we wrześniu ubiegłego roku wyszły na jaw - także dzięki dziennikarzom śledczym "Le Monde" - niebezpieczne powiązania z przedstawicielami najwyższych władz Monaco. Lokalny minister sprawiedliwości Philippe Narmino musiał podać się do dymisji, po tym jak okazało się, jak wraz z żoną bywał w szwajcarskiej rezydencji oligarchy w Gstaad i otrzymywał cenne prezenty.

W tle jest sprawa sporu Rybołowlewa ze szwajcarskim biznesmenem Yvesem Bouvierem, którego Rosjanin oskarżał o oszustwa przy pośrednictwie w zakupie lub sprzedaży cennych dzieł sztuki. Tylko przy transakcji znanego płótna "Salvador Mundi" Leonarda da Vinci marża miała wynosić 50 mln euro.

Trzecią ważną osobą w tym śledztwie jest adwokat Tetiana Bersheda, która z kolei miała być ważnym pośrednikiem w szerokich kontaktach Rosjanina z wymiarem sprawiedliwości.

Holenderskie NRC, powołując się na Football Leaks, ujawniło kolejny wątek niejasnych interesów Rosjanina. Wedle niego miliarder miał zawrzeć porozumienie z szefem holenderskiej kompanii AIM - Bernardem de Roosem, dzięki któremu mógł pakować środki finansowe w klub, obchodząc zasady finansowego fair play.

