Ligue 1. Zwycięstwo PSG w Nicei. Dziewiąte z rzędu

Władze ligi francuskiej zdecydowały się na rewolucję i osiągnęły swój cel. Jeśli mecz Nice – PSG miał przyciągnąć azjatyckiego widza przez bardzo nietypową porę (godz. 13), to piłkarze postarali się, aby nikt nie żałował. A na końcu i tak wygrali paryżanie (2-1). Po raz dziewiąty z rzędu.

Zdjęcie Dani Alves i Maxime Le Marchand w walce o piłkę w meczu Nice - PSG (1-2) /AFP

To oznacza, że odzyskanie przez nich tytułu mistrzowskiego jest coraz bliżej. Paradoks polega tylko na tym, że podopieczni Unaia Enery’ego, zdobywając na Lazurowym Wybrzeżu kolejne punkty, mają ich już na koncie 83, czego nie osiągnęła dotychczas żadna drużyna we Francji na tym etapie rozgrywek, ale i tak sezon zostanie najpewniej uznany za stracony. Po kolejnej porażce w Lidze Mistrzów, wszyscy w klubie mają już dość wygrywania wszystkiego co się da jedynie na krajowych boiskach.

Tym razem paryżanie wygrali dzięki bramce Daniego Alvesa w 82. minucie, choć kilka chwil wcześniej mecz mógł ułożyć się zupełnie inaczej, bo szansę na gola przy stanie 1-1 miał Mario Balotelli. Włoch trafił jednak w poprzeczkę.

RP

