Ligue1. Mario Balotelli chce wrócić do Włoch

Mario Balotelli, któremu kończy się pod koniec sezonu kontrakt z Niceą, powiedział otwarcie, że chce opuścić Francję i wrócić do Serie A. Wykluczył jednak powrót do AC Milan.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UEFA wzięła na celownik PSG. Wideo Eurosport

Kontrowersyjny Włoch Mario Balotelli nie chce dłużej grać na Lazurowym Wybrzeżu. Wszystko wskazuje na to, że po sezonie opuści Niceę. Napastnik powiedział, że ciągnie go do ojczyzny. – Jest kilka drużyn, do których mógłbym trafić. Wykluczam jednak powrót do Milanu – powiedział zawodnik.

Reklama

- W Nicei czułem się naprawdę znakomicie, ale ten sezon będzie moim ostatnim. To było świetne miejsce, najlepsze we Francji. Pora jednak się pożegnać – dodał piłkarz, cytowany przez calciomercato.com.

Najpoważniej zainteresowana usługami Balotellego jest AS Roma. Dyrektor sportowy Monchi zamierza sprzedać Edina Dżeko, a Włoch zostałby jego następcą. Również szkoleniowiec rzymskiego klubu Eusebio Di Francesco przyznał, że dwa lata wcześniej chciał go ściągnąć do Sassuolo i stwierdził, że napastnik ma "ogromny potencjał".

Sprowadzenie piłkarza rozważają również Inter Mediolan i Napoli, ale zatrudnienie w klubie ze stolicy włoskiej mody wydaje się najmniej prawdopodobne, bowiem to największy rywal Milanu, wiec Balotelli raczej nie będzie chciał tam grać.

Zdjęcie Pierre Lees-Melou félicité par Mario Balotelli après son but face à Montpellier / Getty Images