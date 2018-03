Luis Enrique jedyną szansą PSG na pozostanie Neymara?

Choć Neymar przeszedł do PSG zaledwie kilka miesięcy temu, to kolejna zmiana nie będzie sensacją. Najdroższy piłkarz świata podobno marzy o powrocie do Hiszpanii, tym razem nie do Barcelony, a do Madrytu. Ale na wszelki wypadek stara się też zadbać o możliwie najlepszą przyszłość w Paryżu. Tę chce sobie zapewnić poprzez wybór nowego trenera klubu, którym miałby zostać Luis Enrique.

Zdjęcie Neymar i Luis Enrique /Getty Images

Liczba plotek i insynuacji na temat transferowych losów wychowanka Santosu zaczęła rosnąć sukcesywnie wraz z odniesioną przez niego kontuzją w meczu z Marsylią, a po odpadnięciu Paris Saint-Germain z Ligi Mistrzów zwiększyła się jeszcze bardziej. "Ney" był witany na Parc des Princes ze wszelkimi honorami, dostał dokładnie to, czego chciał, czyli drużynę, której był niekwestionowanym liderem, a i tak wciąż coś mu się w Paryżu nie podobało. A to poziom czy charakter kolegów, a to życie w stolicy mody, a to osoba trenera.

Unai Emery jest jedną z postaci, której za porażkę w 1/8 finału Champions League z Realem Madryt dostało się najbardziej. Baskowi zarzuca się brak pomysłu na grę oraz przede wszystkim nieumiejętność radzenia sobie z charakterami wielkich piłkarskich gwiazd, a przecież na takie w paryskiej szatni natrafił. Dlatego też Emery jest już podobno na wylocie z klubu i o spełnianie marzeń właściciela klubu Nassera Al-Khelaifiego o wygraniu najcenniejszego europejskiego trofeum od przyszłego sezonu zadbać ma już nowy fachowiec.

Jaki? Tego wciąż nie wiadomo, choć nazwisk w zagranicznej prasie przewija się sporo. Warto przywołać choćby Mauricio Pochettino prowadzącego Tottenham czy Antonio Contego odpowiedzialnego za grę Chelsea. Włoch jednak może nie mieć czego szukać u Al-Khelaifiego, według serwisu Paris United Neymar nie jest fanem preferowanego przez niego defensywnego stylu gry i nie wyobraża sobie współpracy z obecnym menedżerem "The Blues".

Brazylijski magik ma swojego faworyta. Tym jest Enrique, u którego w latach 2014-2017 dojrzał piłkarsko w Barcelonie. Tamten okres i tamtego szkoleniowca wspomina bardzo dobrze, dlatego widziałby bezrobotnego obecnie Asturyjczyka w roli trenera paryżan. Miał nawet swoim zdaniem podzielić się z Al-Khelaifim i namawiać szefa na to, aby to właśnie "Lucho" prowadził od kolejnego sezonu szatnię obecnych wicemistrzów Francji. Jak na ironię szatnię, w której kontuzjowanego obecnie Neymara może już od lata nie być.