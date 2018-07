Łukasz Teodorczyk na celownikach Nantes i Bordeaux

Belgijskie i francuskie media spekulują na temat przyszłości Łukasza Teodorczyka. Napastnik miałby zmienić Anderlecht Bruksela na Ligue 1. Reprezentantem Polski interesują się szefowie Girondins Bordeaux i FC Nantes.

O zainteresowaniu klubów z Francji napisał portal Voetbalnieuws.be. Gdyby Łukasz Teodorczyk trafił do Bordeaux, polskiego języka by nie zapomniał. W drużynie "Żyrondystów" od 2016 r. występuje Igor Lewczuk. "Teo" w pierwszym sezonie w Brukseli był absolutnie najlepszym piłkarzem ligi. Ostatnio przechodził jednak przez trudny okres. Całą rundę jesienną spędził na kłótniach z mediami i trenerami, do dobrej dyspozycji wrócił dopiero wiosną.

Media uważają, że bardziej zdeterminowane jest właśnie Bordeaux, które w minionym sezonie cierpiało na brak napastnika z prawdziwego zdarzenia. Duet snajperów Gaetan Laborde i Nicolas De Preville w zeszłym sezonie strzelili razem tylko siedem goli. Teodorczyk, mimo różnych problemów, dla "Fiołków" w lidze trafiał aż piętnaście razy. Mimo bardzo dobrej końcówki Teodorczyka, w Brukseli zastanawiają się nad sprowadzeniem co najmniej dwóch napastników.

Jeśli nie Bordeaux, to może FC Nantes. Właścicielem "Kanarków" wciąż jest Polak Waldemar Kita.

