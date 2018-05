Marco Verratti nie zagra już w tym sezonie

Włoski piłkarz Paris Saint-Germain Marco Verrati przeszedł w czwartek operację i nie zagra do końca obecnego sezonu - poinformował francuski klub.

W komunikacie klubowym dodano, że zabieg pachwiny został przeprowadzony w renomowanej klinice w Katarze i zakończył się sukcesem.

- Decyzja o przeprowadzeniu operacji już teraz wynikała z faktu, że dzięki temu istnieje szansa, iż zawodnik będzie gotowy do gry od początku sezonu 2018/19 - dodano.

25-letni Verratti od kilku miesięcy zmagał się z bólem w pachwinie. Pierwszą operację w związku z tym przeszedł już w maju 2016, co wyeliminowało go z mistrzostw Europy we Francji.

Włoch od sześciu sezonów występuje w PSG, a w grudniu przedłużył umowę do 2022 roku. Z tym klubem niedawno po raz kolejny wywalczył mistrzostwo kraju. Z powodu operacji zabraknie go jednak w finale Pucharu Francji, w którym 8 maja rywalem stołecznej drużyny będzie trzecioligowa ekipa Les Herbiers.