Media: PSG gotowe sprzedać Guedesa do Valencii

Wypożyczony z Paris Saint-Germain do Valencii Portugalczyk Goncalo Guedes latem zostanie wykupiony przez hiszpański klub za 40 milionów euro. Tak przynajmniej twierdzi dziennik "Le Parisien", zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestiach transferowych związanych z paryskim klubem.

21-letni Guedes został wypozyczony przez Valencię w ostatnich dniach letniego okna transferowego. Niezwykle dynamiczny skrzydłowy szybko wywalczył sobie miejsce w drużynie prowadzonej przez Marcelino Garcię Torala i idealnie wpasował się do opartej na kontratakach taktyki tego szkoleniowca. W trwającym sezonie LaLiga Portugalczyk wystąpił w 28 meczach "Nietoperzy", zdobył w nich cztery bramki i zanotował dziesięć asyst. Między innymi dzięki jego występom Valencia jest bliska zajęcia miejsca w czołowej czwórce Primera Division, co pozwoli klubowi z Estadio Mestalla powrócić do rozgrywek Ligi Mistrzów.

W umowie wypożyczenia Guedesa nie została jednak wpisana opcja transferu definitywnego i po udanych występach 21-latka wydawało się, że hiszpański klub nie będzie w stanie zatrzymać go na dłużej. Dziennik "Le Parisien" twierdzi jednak, że PSG zgodzi się na sprzedaż Portugalczyka za 40 milionów euro, w czym duże znaczenie ma opinia samego piłkarza, który chce pozostać na dłużej właśnie w Valencii. Nie bez znaczenia jest również fakt, że działacze obu klubów pozostają w dobrych stosunkach.

"Le Parisien" w swoim artykule zaznaczyło jednocześnie, że paryżanom bardzo zależy na sprzedaży Guedesa z uwagi na problemy ze spełnieniem warunków Finansowego Fair Play. Minionego lata PSG za 222 miliony euro pozyskało Brazylijczyka Neymara, a w nadchodzącym oknie transferowym za 180 milionów euro wykupi Kyliana Mbappego, który w obecnym sezonie występuje na zasadzie wypożyczenia z AS Monaco. Klub musi w związku z tym zwiększyć swoje przychody, w czym mają również pomóc dwie umowy sponsorskie zawarte w ostatnim czasie z chińskimi firmami.

