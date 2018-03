Memphis Depay: W Manchesterze miałem problemy z samym sobą

Memphis Depay nie odnalazł się w Manchesterze United. Holender odżył dopiero po przeprowadzce do Lyonu. Dla Olympique'u strzelił w tym sezonie już trzynaście goli. - Byłem nieszczęśliwy w Manchesterze. Nie mogłem tam sobie poradzić sam ze sobą - powiedział w rozmowie z francuskim Canal + holenderski napastnik.

Wychowanek PSV Eindhoven trafił do Olympique Lyon w styczniu 2017 r. Manchester United otrzymał za Holendra 25 milionów euro. Depay we Francji radzi sobie zdecydowanie lepiej niż na Old Trafford. Anglicy kupili go z PSV za 28 milionów euro, ale po osiemnastu miesiącach oddali bez żalu.

- Wiem, że tak działa piłka nożna. Jestem jednym z tych, którzy przyjęli na siebie wiele ciosów. Słyszałem, że zrobiłem wiele rzeczy, że jestem szalony. Cały czas mówiono o mnie źle. Próbowałem, ale nie czułem się dobrze w Manchesterze. Nie mogłem poradzić sobie sam ze sobą - powiedział w wywiadzie z francuską telewizja Canal+.

Memphis Depay był bohaterem niedzielnego hitu Ligue 1. Holender w 90. minucie strzelił zwycięskiego gola w meczu z Olympique Marsylia. Lyon wygrał na Stade Velodrome 3-2.

- Jak miałem być dobrym piłkarzem, skoro nie byłem szczęśliwy sam ze sobą? Patrzyłem w lustro i widziałem, że jest źle. Byłem wiecznie smutny. Teraz wszystko się zmieniło. Nie zmieniłbym nic w swojej grze. Ciągle się poprawiam - dodał Depay.

Olympique Lyon zajmuje czwarte miejsce w lidze. Do trzeciej Marsylii ma dwa punkty straty. Tylko miejsce na podium Ligue 1 gwarantuje start w Lidze Mistrzów.

