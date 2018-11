Nabil Fekir wybierze Premier League czy Bayern Monachium?

Saga z transferem Nabila Fekira do Liverpoolu trwała kilka tygodni. Ostatecznie ofensywny pomocnik pozostał w Olympique'u Lyon. Teraz temat powraca, choć kierunek może być nieco inny. Fekirem interesuje się bowiem Chelsea Londyn. Również Bayern Monachium zdaje się trzymać rękę na pulsie.

Zdjęcie Nabil Fekir /Getty Images

Sprawa przenosin do Liverpoolu upadła podczas ostatniego dnia letniego okna transferowego. Według pojawiających się, problemem był stan kolana Fekira. Ofensywny pomocnik nie przeszedł wstępnych badań i działacze Liverpoolu domagali się niższej ceny za Francuza. Nie przystali na to przedstawiciele OL i 25-latek pozostał w Ligue 1.

Według informacji „L’Equipe”, obecnie faworytem do zakupu Fekira jest Chelsea. Istnieją więc szanse, że zawodnik w końcu trafi do Premier League.



Oprócz Chelsea, w gronie zainteresowanych Fekirem zespołów wymienia się także Bayern Monachium. Patrząc jednak na nastroje panujące ostatnio w drużynie z Bawarii wcale nie jest wykluczone, że wkrótce dojdzie tam do rewolucji w składzie.

Kontrakt 25-latka z Olympikiem Lyon obowiązuje do 2020 roku. Mało prawdopodobne wydaje się, by Fekir zdecydował się przedłużyć umowę z klubem z Groupama Stadium. Z tego powodu, by zarobić jak najwięcej na jego sprzedaży, działacze OL mogą zgodzić się na transfer już podczas zimowego okna.