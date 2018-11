Nasser Al-Khelaifi: Informacje z Football Leaks to bzdury

Nasser Al-Khelaifi, prezydent Paris Saint-Germain, nie przejmuje się informacjami, jakie tygodnikowi "Der Spiegel" i innym zachodnim dziennikarzom udostępnili hakerzy z Football Leaks. Z poufnych danych wynika, że PSG razem z Manchesterem City posługiwało się sztuczkami, by obejść Finansowe Fair Play (FFP). Szefostwo hiszpańskiej ligi domaga się od UEFA podjęcia w tej sprawie stanowczych działań.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Czy Czerwone Diabły zrewanżują się Juventusowi? Wideo Eurosport

Hiszpanie zagrozili we wtorek, że jeśli UEFA nie podejmie adekwatnych kroków, by sprawdzić najnowsze doniesienia i nie nałoży odpowiednich kar, to La Liga złoży skargę do organów Unii Europejskiej chroniącej konkurencję na wspólnym rynku. Prezydent PSG Nasser Al-Khelaifi jest niewzruszony i zbył w rozmowie z radiem RMC temat obchodzenia FFP.

Reklama

- Mówiąc szczerze, to nawet tego nie śledzę. To zupełne bzdury. Wygranie naszego następnego meczu jest czymś, co mnie zajmuje - stwierdził.

Hakerzy z Football Leaks w najnowszej publikacji dokumentów piłkarskiego środowiska chcieli obnażyć fikcję Finansowego Fair Play, które miało stać na straży równej rywalizacji, ale też na straży samych klubów, by chronić je przed bankructwem po rządami nieodpowiedzialnych właścicieli. W skrócie kluby nie mogą wydawać więcej niż zarabiają. Ale są takie piłkarskie firmy, które na brak środków nie narzekają i mają ich pod dostatkiem. To właśnie PSG albo Manchester City zasilane kapitałem z Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Nie ma takiej dziury w budżecie, jakiej zastrzyki bogatych właścicieli nie byłyby w stanie zasypać. UEFA jednak nie zezwala na bezpośrednie przelewanie środków do pewnego limitu. Kluby, według dokumentów Football Leaks, zaczęły więc szukać furtek do obejścia tego przepisu. Manchester City starał się ukrywać środki poprzez powołanie do życia różnych spółek zajmujących się sprzedażą praw do wizerunku piłkarzy.

Inna część rozmowy z Khelaifim w radiu RMC dotyczyła wtorkowego meczu z Napoli w Lidze Mistrzów. Paryski klub, który zremisował 1-1, czuł się pokrzywdzony decyzjami sędziego.

- Musimy wygrać dwa ostatnie mecze, żeby wyjść z grupy. Oczywiście był ewidentny rzut karny. Ale musimy to zaakceptować. VAR jest pilnie potrzebny. Straciliśmy dwa punkty przez decyzje sędziego - stwierdził szef mistrzów Francji.

kip