Neymar może trafić do Manchesteru United

Brazylijczyk Neymar może zmienić klub już po jednym, niepełnym sezonie gry w barwach Paris Saint-Germain. Hiszpański tygodnik piłkarski „Don Balon” podaje, że francuski zespół jest gotów sprzedać swojego gwiazdora do Manchesteru United, byle tylko nie trafił do Realu Madryt. Wszystko z powodu złości na prezesa „Królewskich” Florentina Pereza.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar wyrzuci CR7 lub Messiego z klubów? Wideo Eurosport

Wydawało się, że największe szanse na wykupienie Neymara mają Real Madryt i Manchester United, które już w poprzednim sezonie zabiegały o Brazylijczyka. „Królewscy” ponownie zaczęli interesować się sprowadzeniem zawodnika na Santiago Bernabeu zaledwie kilka miesięcy po podpisaniu przez niego kontraktu z zespołem z Paryża.

Reklama

W grudniu zeszłego roku, tego samego dnia, kiedy Cristiano Ronaldo odbierał nagrodę dla najlepszego piłkarza na gali zorganizowanej przez „Don Balon”, Florentino Perez publicznie chwalił Neymara i zachęcał go do transferu do ekipy „Los Blancos”.

Później prezes hiszpańskiej drużyny miał kontaktować się z jego otoczeniem, co miało dodatkowo rozwścieczyć włodarzy z Parc des Princes do tego stopnia, że ci skłonni są, zgodzić się na sprzedaż Brazylijczyka do każdego klubu z wyjątkiem Realu Madryt.

W sierpniu 2017 roku Neymar przeszedł z Barcelony do PSG za rekordową sumę 222 mln euro, zostając najdroższym piłkarzem na świecie. Podpisanie pięcioletniego kontraktu, w połączeniu z bardzo wysokimi zarobkami, pozwalało sądzić, że 26-letni napastnik spędzi w Paryżu przynajmniej kilka lat.

Przez ponad pół roku nic nie zapowiadało kryzysu na linii klub – zawodnik. W 30 występach Brazylijczyk strzelił dla paryżan aż 29 goli, stając się jego najważniejszą postacią. Problemy zaczęły się dopiero pod koniec lutego, kiedy kontuzjowany gracz zdecydował się poddać operacji, która wyłączyła go z gry na ponad dwa miesiące. Tym samym bohater najdroższego transferu w historii futbolu nie pomógł kolegom w rewanżowym meczu w 1/8 Ligi Mistrzów przeciwko Realowi, po którym Paris SG pożegnało się z rozgrywkami.

Neymar swoją decyzją pokazał katarskim pracodawcom, że najważniejszy jest dla niego występ z reprezentacją Brazylii na mundialu w Rosji. Zawodnik powinien wrócić na boisko w połowie maja, czyli prawie po zakończeniu klubowego sezonu, ale mając jeszcze trochę czasu na przygotowanie formy na mistrzostwa świata, które Canarinhos rozpoczną 17 czerwca od pojedynku ze Szwajcarią.

Swoim niedawnym zachowaniem gracz dał wszystkim do zrozumienia, że nie czuje się częścią francuskiego zespołu. W czasie gdy PSG zdobywało w ostatnim meczu ligowym przeciwko AS Monaco tytuł mistrzów Francji, Neymar spędzał czas na grze w pokera razem z przyjaciółmi, co zostało celowo upublicznione za pomocą mediów społecznościowych.

Nasser Al-Khelaifi, prezes Paris Saint-Germain, nie powinien w tym przypadku kierować się emocjami, tylko postawić na zwykły biznes, pozbywając się z klubu niesfornego piłkarza i jeszcze przy tym zarobić. Media podają astronomiczną kwotę 400 mln euro, jaka ma zadowolić Katarczyków. Można jednak przypuszczać, że jeśli dojdzie do transferu, to ostateczna kwota będzie nieco niższa.

Andrzej Beska