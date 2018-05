Olympique Marsylia oddalił się od Ligi Mistrzów

Po pełnym zwrotów akcji meczu EA Guingamp zremisowało z Olympique Marsylia 3-3 (1-2) w piątkowym spotkaniu 37. kolejki Ligue 1. Goście skomplikowali sobie w ten sposób walkę o zajęcie miejsca w czołowej trójce na koniec sezonu francuskiej ekstraklasy.

Chociaż wszystkie mecze przedostatniej serii meczów pierwotnie miały być rozegrane w sobotni wieczór, to szykujący się do środowego finału Ligi Europy przeciwko Atletico Madryt piłkarze Olympique Marsylia otrzymali zgodę na rozegranie swojego meczu dzień wcześniej. Dla marsylczyków było to również bardzo istotne spotkanie, gdyż razem z Olympique Lyon i AS Monaco walczą oni o zajęcie miejsca w czołowej trójce Ligue 1, które premiowane jest awansem do fazy grupowej, lub też decydującej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów.

Mecz przeciwko Guingamp rozpoczął się dla podopiecznych Rudy'ego Garcii znakomicie. Już w 2. minucie prowadzenie dał im po strzale głową Valere Germain, a w 15. podwyższył je w podobny sposób Florian Thauvin.

Zajmujący miejsce w środku tabeli piłkarze Guingamp ani jednak myśleli rezygnować. W ostatnich tygodniach na własnym stadionie pokonali przecież AS Monaco, a następnie zremisowali w Paryżu z naszpikowaną gwiazdami drużyną PSG. Także tym razem pokazali swoje pazurki. Jeszcze przed zejściem na przerwę kontaktowego gola strzelił dla nich Clement Grenier, który po strzale w poprzeczkę Marcusa Thurama dobił piłkę do pustej bramki.

Ten sam zawodnik w 52. minucie wykorzystał rzut karny podyktowany za zagranie ręką Lucasa Ocamposa. W 66. minucie sytuacja gospodarzy stała się jeszcze lepsza, gdyż przy remisie 2-2 czerwoną kartkę za faul na Jimmym Briandzie otrzymał golkiper gości Steve Mandanda. Tym razem "jedenastkę" wykorzystał sam poszkodowany i wygrana Guingamp wydawała się być na wyciągnięcie ręki.

W 81. minucie raz jeszcze klasę pokazał jednak Thauvin, który wykorzystał dośrodkowanie rezerwowego Bouny Sarry i strzałem prawą nogą pokonał golkipera Guingamp. Dla notującego znakomity sezon skrzydłowego był to już 22. gol w bieżącym sezonie.

Remis 3-3 oznacza, że Marsylia zrównała się punktami w tabeli z AS Monaco. Zespół Kamila Glika swój mecz 37. kolejki rozegra jednak w sobotni wieczór, a na własnym stadionie zmierzy się z Saint-Etienne. Z kolei drugi w tabeli Olympique Lyon zagra na wyjeździe przeciwko RC Strasbourg.