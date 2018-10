Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain 0-2. Rezerwowy Mbappe przesądził o wygranej

Olympique Marsylia przegrał z Paris Saint-Germain 0-2 (0-0) w niedzielnym hicie 11. kolejki francuskiej Ligue 1. Prowadzenie paryżanom dał wprowadzony w drugiej połowie na boisko Kylian Mbappe, a zwycięstwo w doliczonym czasie gry przypieczętował Niemiec Julian Draxler.

Z rekordową w historii serią 17 meczów bez zwycięstwa przeciwko Paris Saint-Germain przystąpili do niedzielnego hitu Ligue 1 piłkarze Olympique Marsylia. Strata aż 11 punktów w tabeli także teraz sugerowała, że gospodarzy czeka bardzo trudne zadanie. Szansę na osiągnięcie korzystnego wyniku zwiększała jednak kontuzja Urugwajczyka Edinsona Cavaniego, a także decyzja trenera paryżan Thomasa Tuchela, który poza wyjściową "11" pozostawił Kyliana Mbappego.

Pierwsza połowa nie przypominała spotkania, które w swojej historii wielokrotnie rozgrzewało kibiców w całej Francji. Gra toczona była w zaskakująco wolnym tempie, a na groźną sytuację bramkową musieliśmy czekać aż do 45. minuty. Wtedy to w polu karnym Olympique pozycję do strzału wypracował sobie Angel Di Maria, lecz z linii bramkowej piłkę wybił asekurujący swojego golkipera Holender Kevin Strootman.

Po zmianie stron goście stopniowo podkręcali tempo i w 58. minucie powinni objąć prowadzenie. W pole karne z impetem wpadł wtedy Brazylijczyk Neymar, który oddał strzał lewą nogą. Piłki nie sięgnął Steve Mandanda, lecz na jego szczęście minęła ona słupek jego bramki.

Chwilę później na murawie pojawił się w końcu Mbappe i to właśnie on przełamał bramkowy impas. W 65. minucie wystarczyło jedno prostopadłe podanie Di Marii, by Francuz z łatwością wyprzedził Boubacara Kamarę i w decydującym momencie uderzył tuż przy słupku.

Kilka minut później Mbappe miał kolejną okazję bramkową, lecz tym razem uderzał z trudniejszej pozycji i Mandanda zdołał złapać piłkę. Bramkarz Olympique poradził sobie również w 78. minucie ze strzałem pod poprzeczkę Belga Thomasa Meuniera.

W ostatnim kwadransie fani gospodarzy doczekali się w końcu aktywniejszej gry swoich ulubieńców. W 85. minucie na moment Stade Velodrome eksplodowało radością, gdy wprowadzony minutę wcześniej do gry Konstantinos Mitroglu pokonał strzałem głową Alphonse'a Areolę. Sędzia Benoit Bastien dopatrzył się jednak faulu Strootmana na Marquinhosie i chociaż gospodarze gorączkowo domagali się skorzystania z systemu VAR, to arbiter swojej decyzji nie zmienił.

Marsylczycy atakowali do samego końca i w ostatniej akcji spotkania nadziali się na kontratak gości. Wyprowadził go Neymar, który uderzył co prawda niedokładnie, ale akcję z prawej strony zamknął strzałem z ostrego kąta Niemiec Julian Draxler.

Paryżanie wygrali zatem 2-0 i odnieśli tym samym 11. zwycięstwo z rzędu od początku sezonu. Wyrównali tym samym sędziwy, gdyż ustanowiony w sezonie 1960/1961, rekord londyńskiego Tottenhamu, który wcześniej jako pierwszy w historii pięciu najlepszych lig europejskich popisał się takim wyczynem.

Wojciech Malinowski

Olympique Marsylia - Paris Saint-Germain 0-2 (0-0)

Bramki:



0-1 Kylian Mbappe (68.)

0-2 Julian Draxler (90.+5)