Paris Saint-Germain - AS Saint-Etienne 4-0 w Ligue 1

Neymar i Kylian Mbappe na piątkowy mecz z St. Etienne dostali wolne, więc inni piłkarze Paris Saint-Germain wzięli odpowiedzialność za grę drużyny. Za strzelanie goli również. Paryżanie w przededniu rywalizacji z Liverpoolem w Lidze Mistrzów ligowego rywala rozbili 4-0 na inaugurację piątej kolejki Ligue 1.

Gdy akurat na murawie Parku Książąt nie działo się nic wartego uwagi, to realizator piątkowego spotkania skupiał się na loży VIP-owskiej stadionu, na której znajdowali się dwaj najwięksi gwiazdorzy klubu. Neymar i Mbappe byli przez trenera Thomasa Tuchela oszczędzani pod kątem rozgrywanego w kolejnym tygodniu starcia z tegorocznym finalistą Champions League. Obaj geniusze futbolu cieszyli się swoim towarzystwem i bardzo dobrze odnaleźli się w roli widzów.

A prawdą jest, że mieli na co popatrzeć. Mistrzowie Francji po raz kolejny - nawet pozbawieni swoich największych gwiazd - pokazali, że na krajowym podwórku grają we własnej lidze. Grają, przy okazji się przy tym bawiąc. Tak jak świetnie bawił się Julian Draxler, gdy przy otwierającym golu głową przyjął podanie Marco Verattiego i miał dostatecznie dużo czasu i miejsca, by piłkę wbić do bramki także głową, przytomnie lobując Stephane'a Ruffiera.

Broniący korony króla strzelców Ligue 1 Edinson Cavani w piątkowy wieczór akurat nie odpoczywał, toteż zrobił to, w czym sprawdza się najlepiej. Strzelił gola, w tym przypadku na 2-0. Kilka minut po zmianie stron wykorzystał rzut karny, który sam wywalczył.

Piłkarze St. Etienne walczyli dzielnie, pomimo porażki mogli przywieźć z wycieczki do stolicy kraju całkiem miłe wspomnienia, gdyby nie końcówka. Kiepska w ich wykonaniu i bardzo dobra w wykonaniu gospodarzy. Na 3-0 potężnym strzałem pod poprzeczkę podwyższył Angel Di Maria, a strzelanie tego wieczoru zakończył natomiast rezerwowy 19-latek Moussa Diaby.

PSG jest liderem ligi francuskiej z kompletem piętnastu punktów.

Paris Saint-Germain - AS Saint-Etienne 4-0 (1-0)

