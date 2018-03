Paris Saint-Germain chce Toby'ego Alderweirelda

Ten sezon jest dla belgijskiego środkowego bardzo pechowy. Z powodu kontuzji Toby Alderweireld opuścił prawie 30 spotkań. Teraz znów narzeka na przeciągający się uraz mięśni uda. 29-letni piłkarz już podczas najbliższego okienka transferowego może odejść z Tottenhamu. Najmocniej zainteresowani są ponoć działacze Paris Saint-Germain.

Wszystko wskazuje na to, że piłkarz opuści ekipę z Północnego Londynu. W ostatnim czasie władze klubu chciały z nim przedłużyć umowę, ale zawodnik nie wykazał zainteresowania. To oznacza, że może zmienić otoczenie już podczas najbliższego lata. Jego obecna umowa wygasa 30 czerwca 2019 roku. Jeśli w najbliższym czasie pojawi się chętny, gotowy zapłacić 25 milionów funtów, to Alderweireld zmieni otoczenie. Taka kwota jest zapisana w klauzuli odstępnego.

Jak podaje dziennik „The Telegraph”, w Paris Saint-Germain dojdzie za kilka miesięcy nie tylko do zmiany trenera. Dni Unaia Emery’ego są policzone. W klubie chcieliby także wzmocnić słabo prezentujący się blok defensywny. Jednym z kandydatów do poprawy jego gry miałby być właśnie reprezentant Belgii.

W Paryżu są przekonani, że poprzednie dobre relacje z Tottenhamem przyniosą efekt również i teraz. W ostatnich dwóch okienkach transferowych z francuskiej stolicy do Londynu powędrowali Serge Aurier i Lucas Moura.

Mówi się, że PSG to nie jedyny klub, który mocno chciałby pozyskać urodzonego w 1989 roku zawodnika. W gronie jego potencjalnych przyszłych pracodawców wymienia się także Manchester United oraz FC Barcelona.

Alderweireld w listopadzie odniósł kontuzję uda. Wrócił niedawno, ale uraz ponownie się odnowił.



