Pini Zahavi planuje transakcję wiązaną? Lewandowski za Neymara w PSG

Coraz głośniej mówi się o tym, że Neymar nie wróci do Paryża. Brazylijski skrzydłowy ponoć powiedział szefom PSG, że latem tego roku chce odejść do Realu Madryt. Być może do francuskiej stolicy w jego miejsce trafi Robert Lewandowski. Obaj piłkarze mają tego samego menedżera, a więc Izraelczyka Piniego Zahaviego.

Neymar latem zeszłego roku dołączył do PSG. Wcześniej grał w FC Barcelona. Za jego angaż katarski właściciel klubu Nasser Al-Khelaifi zapłacił 222 miliony euro. To jak na razie transferowy rekord wszech czasów.

Praktycznie od początku pojawiały się głosy, że brazylijski zawodnik nie jest zadowolony z sytuacji w zespole. Ponoć nie dogadywał się z kolegami i źle czuł się w drużynie.

Gdy w lutym doznał kontuzji kostki, zaczęto spekulować, że po leczeniu w ojczyźnie już nie wróci do zespołu.

Teraz znów odżył temat Realu Madryt. To właśnie tam ma trafić Neymar, który miał już poinformować szefów PSG, że chce odejść. Oczywiście w Paryżu nie chcą się na to zgodzić, ale może się okazać, że 26-latek postawi na swoim. Jego umowa z ekipą z Parc des Princes wygasa dopiero 30 czerwca 2022 roku.

Agentem Brazylijczyka jest Pini Zahavi, który także reprezentuje Lewandowskiego. Spekulowało się, że zawodnik Bayernu Monachium trafi do Realu Madryt, ale teraz bardziej prawdopodobna wydaje się inna opcja.

Kapitan reprezentacji Polski może przejść do PSG i tam zastąpić Neymara, który odejdzie na Santiago Bernabeu.

Zahavi niedawno spotkał się najpierw z prezydentem Realu Florentino Perezem, a potem z prawnikiem Neymara. Mimo kontuzji, brazylijski gwiazdor w 30 spotkaniach PSG w tym sezonie strzelił 28 goli i miał 19 asyst.



