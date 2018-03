PSG. Ben Arfa odejdzie z Paryża. Co z Krychowiakiem?

Posiedział w rezerwach, zarobił i odejdzie po zakończeniu obecnych rozgrywek – oto sezon w wykonaniu Hatema Ben Arfy. Kontrakt Francuza z Paris St. Germain wygasa w czerwcu i nie zostanie przedłużony. To kolejny zawodnik z nieudanego zaciągu z lata 2016, który pożegna się z klubem. Co z Grzegorzem Krychowiakiem?

Odejście Ben Arfy z PSG nie jest żadną niespodzianką. Chyba większą był jego brak ambicji – już na koniec poprzedniego sezonu piłkarz usłyszał od szkoleniowca Unaia Emery’ego, że może sobie szukać nowego pracodawcy, a następnie został przesunięty do rezerw. Tymczasem piłkarz postanowił zostać w klubie i pobierać sowitą tygodniówkę.

W czerwcu wygasa kontrakt skrzydłowego z PSG. Co ciekawe zawodnik nie narzeka na swoją nieudaną przygodę w Paryżu. Gdy po niezwykle udanym sezonie 2015/2016 trafił na Parc des Princes oczekiwania względem jego osoby były zdecydowanie większe.

- Wkrótce moja przygoda z PSG dobiegnie końca i pomimo trudnych chwil jestem szczęśliwy, że mogłem zakładać koszulkę tego klubu. Zawsze będę pamiętał o wspaniałych kolegach, którzy bardzo mnie wspierali i zawsze będę kochał ten klub – powiedział Ben Arfa.

31-letni Francuz jest kolejnym piłkarzem, który dołączył do klubu latem 2016 roku i został ”odstrzelony” przez Emery’ego. Wcześniej na zasadzie wypożyczenia z Paryżem pożegnali się Jese Rodriguez i Grzegorz Krychowiak. Kontrakty Hiszpana i Polaka obowiązują do czerwca 2021 roku.

Zdaniem francuskich mediów ”Krycha” wróci do PSG tylko na chwilę, a następnie zostanie sprzedany na zasadzie transferu definitywnego. Klub będzie potrzebował pieniędzy, bo musi sfinalizować transfer Kyliana Mbappe’ego z AS Monaco. Kolejne wypożyczenie raczej nie wchodzi w grę. Obecnie Polak występuje w West Bromwich Albion, które pewnie zmierza do Championship.

