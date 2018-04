PSG chce Alexa Sandro z Juventusu

Latem w Paris St. Germain dojdzie do wielkich zmian. Z klubem prawdopodobnie pożegna się kilku piłkarzy oraz szkoleniowiec Unai Emery. Nadal nie wiadomo, kto zostanie następcą Hiszpana, natomiast zdaniem brazylijskich dziennikarzy znany jest jeden cel transferowy PSG - chodzi o lewego obrońcę Juventusu Alexa Sandro.

Setki milionów euro wydanych w letnim oknie transferowym nie przyniosły spodziewanych efektów – PSG po raz kolejny nie zdołało awansować choćby do półfinału Ligi Mistrzów i zakończyło rywalizację na 1/8 finału. Zdobycie mistrzostwa Francji to oczywiście sukces, ale nikt od dawna nie patrzy na ligową tabelę – paryżanie mają aż 17 punktów przewagi nad AS Monaco i tytuł w kieszeni.

Kolejny rozczarowujący wynik w Champions League sprawił, że latem polecą głowy. Z drużyną pożegna się kilku zawodników i przede wszystkim trener Unai Emery. Natomiast zdaniem cenionej brazylijskiej dziennikarki "O Globo" Claudii Garcii PSG wie, kogo chce sprowadzić na Parc des Princes – mowa o Alexie Sandro z Juventusu.

Pozyskanie lewego obrońcy to jeden z priorytetów PSG w letnim oknie transferowym. Włodarze klubu nie są zadowoleni z postawy Layvina Kurzawy oraz Yuriego i zagięli parol na Alexa Sandro.

- W Paryżu potrzebują nowego lewego obrońcy, środkowego obrońcy i napastnika, jeśli odejdzie Edinson Cavani. Priorytetem na lewą stronę defensywy jest sprowadzenie Alexa Sandro. PSG zrobi niemal wszystko, by pozyskać tego zawodnika już w czerwcu – uważa Garcia.

Brazylijczyk dołączył do Juventusu z FC Porto latem 2015 roku za 26 milionów euro. PSG będzie musiało za niego zapłacić zdecydowanie więcej – mówi się o 55 milionach.

W obecnym sezonie Alex Sandro rozegrał 31 spotkań, w których strzelił 3 gole i zanotował 6 asyst.

