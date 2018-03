PSG gotowe sypnąć groszem za Antonio Contego

Wszystko już wiadomo. Paris Saint-Germain gotowe jest zapłacić Antonio Contemu 10 mln funtów za sezon pracy na Parc des Princes. Negocjacje między przedstawicielami włoskiego menedżera i francuskim klubem mają się już toczyć tak, by trener Chelsea latem trafił do Paryża i zastąpił Unaia Emery’ego.

Zdjęcie Antonio Conte /Eurosport

Przygoda Unaia Emery’ego, pracującego na Parc des Princes od 2016 roku, nieuchronnie dobiega końca. Wraz z wygaśnięciem obowiązującej do końca sezonu umowy baskijski szkoleniowiec opuści zespół. Hiszpan nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Drugi rok z rzędu paryska drużyna odpadła w 1/8 finału Ligi Mistrzów, a jedynie tytuł mistrzowski we Francji, to za mało dla katarskiego prezydenta Nassera Al-Khelaifiego.

Wyborem numer jeden na następcę Emery’go jest Antonio Conte z Chelsea. Na krótkiej liście kandydatów katarskiego właściciela są też: Jose Mourinho, Diego Simeone oraz Massimiliano Allegri, ale to menedżer „The Blues” jest najbardziej pożądany. Jak informuje „Corriere dello Sport” Conte zarabia na Stamford Bridge 9,5 mln funtów, chcąc go skusić PSG musi zapłacić Włochowi przynajmniej 10 mln funtów i jest na to gotowe.

Argumentem może być frustracja Contego, który nie jest zainteresowany przedłużaniem umowy z Chelsea. Wyjściem ma być zmiana otoczenia i szukanie nowych wyzwań. W tym sezonie relacje włoskiego trenera z zarządem londyńskiego klubu uległy pogorszeniu. Wszystko za sprawą publicznej krytyki nieudolności właścicieli na rynku transferowym.

Conte w przyszłym miesiącu ma usiąść do rozmów na temat przyszłości w Chelsea, która zajmuje 5. miejsce w Premier League. Jedynym trofeum, które może wygrać jest Puchar Anglii. Posada w Paryżu wydaje się kusząca. Decyzję może zmienić oferta od włoskiej federacji i ponowna możliwość prowadzenia reprezentacji Italii. 48-letni szkoleniowiec prowadził „Squadra Azzurrę” w latach 2014-16.

