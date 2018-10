​PSG gromi, ale Edinson Cavani jest sfrustrowany

Pod wodzą Thomasa Tuchela piłkarze Paris Saint-Germain rozpoczęli sezon w wielkim stylu, ale wygląda na to, że niemiecki trener będzie musiał stawić czoło pierwszemu kryzysowi. Francuska prasa twierdzi, że Edinson Cavani jest coraz bardziej sfrustrowany.

Ostatni ligowy mecz świetnie rozpoczął się dla paryżan. Prowadzili już od 9. minuty, ale sytuacja zmieniła się, gdy po dwóch kwadransach z boiska wyleciał Presnel Kimpembe. Tuchel musiał wzmocnić defensywę, więc w 40. minucie wprowadził do gry Thilo Kehrera, a zdjął z murawy Cavaniego.



Urugwajski snajper z trudem opanował wściekłość, ale nie podał ręki trenerowi. Paryżanie rozgromili Olympique Lyon 5-0, a bohaterem meczu został Kylian Mbappe, który strzelił cztery gole w ciągu 13 minut.

Po meczu piłkarze PSG razem z 47 tysiącami kibiców fetowali wspaniałe zwycięstwo w szampańskich nastrojach, ale Cavani miał żal, że to on zapłacił największy rachunek za triumf. Nie poszedł świętować z kolegami na murawę i jak twierdzi "L'Equipe", jako pierwszy z drużyny opuścił stadion.

Cavani strzelił sześć goli i zaliczył trzy asysty w ośmiu pierwszych meczach sezonu, a Tuchel zapewnia, że jest kluczowym zawodnikiem, ale mimo tego w Urugwajczyku narasta frustracja. Nie czuje wsparcia w partnerach z ataku i jest zły na Neymara i Kyliana Mbappe, że nie wykonują prawie żadnych zadań w grze defensywnej.

Łatwiej zrozumieć Cavaniego, jeśli spojrzeć na statystyki. Zachodnie media przywołują dane opublikowane przez "L'Equipe", z których wynika, że tak naprawdę Neymar i Mbappe nie grają z Cavanim. Jak wyliczono, na 200 podań Neymara tylko jedno adresowane jest do Cavaniego! To tylko pół procenta. Tylko niewiele lepiej wygląda ten współczynnik w przypadku Francuza (pięć procent).



Z tej statystyki wynika też, że Neymar i Mbappe ewidentnie szukają się na boisku. Co czwarte podanie Brazylijczyka kierowane jest do Francuza, a co trzecie Mbappe trafia do Neymara.

Francuskie media podkreślają, że Cavani może czuć się izolowany także w szatni. Po tym jak minionego lata odeszli z klubu: Javier Pastore, Giovani Lo Celso i Yuri Berchiche, Urugwajczyk stracił kolegów, z którymi miał najlepsze relacje.



