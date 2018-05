PSG - Les Herbiers. Historia o Dawidzie i Goliacie nie zakończy się happy endem

Takiej dysproporcji sił w finale Pucharu Francji jeszcze nie było. Wieczorem na Stade de France Paris Saint-Germain zmierzy się z trzecioligowym Les Herbiers, którego roczny budżet odpowiada dwóm tygodniówkom Neymara.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „L’Equipe”: Paris Saint-Germain ma na oku nowego trenera Wideo Eurosport

W połowie kwietnia, gromiąc na Par des Princes broniące tytułu AS Monaco 7:1, na pięć kolejek przed końcem PSG zapewniło sobie mistrzostwo Francji. Les Herbiers VF na trzy kolejki przed końcem ma dwa punkty przewagi nad strefą spadkową i od tygodni drży o... trzecioligowy byt. Jeśli spadnie, w nowym sezonie będzie grało z rezerwami PSG.

Reklama

W historii Pucharu Francji było już parę przypadków, kiedy do finału dochodził trzecioligowiec (raz była to nawet drużyna z czwartej ligi), ostatnio w 2012 roku, gdy Lille mierzyło się z Quevilly, ale ten jest najbardziej jaskrawy. Roczny budżet PSG to 540 milionów euro. Les Herbiers - milionów dwa.

Przed wtorkowym finałem trener Les Herbiers ujął dziennikarzami narzekaniem na wielkość szatni na Stade de France. Jest ona bowiem tak duża, że zespół czuje się w niej wręcz nieswojo. Bo Les Herbiers tu po prostu nie pasuje. Drużyna z Vendée nigdy nie występowała wyżej niż w trzeciej klasie rozgrywkowej, a do historycznego finału Pucharu Francji by się nie dostała, gdyby nie konserwatywny regulamin rozgrywek. Owszem, w drodze do Paryża Les Herbiers pokonali takie uznane firmy jak Auxerre czy Lens, ale przez całą kampanię nie spotkali się z drużyną z Ligue 1, gdyż w Pucharze Francji nie ma rozstawień. Najwięksi wykrwawiali się po drugiej stronie drabinki, tymczasem Les Herbiers w półfinale wylosowało drużynę ze swojej półki, też trzecioligowe Chambly.

Dzięki takiemu systemowi w Pucharze Francji regularnie dochodzi do niespodzianek, a że Francja kocha historie o kopciuszku, piłkarze Les Herbiers już są narodowymi bohaterami. Zresztą wynik wtorkowego meczu nie ma większego znaczenia. Oni nic więcej w tych rozgrywkach nie osiągną, z czego najlepiej zdają sobie sprawę sami. - Chcemy tylko zobaczyć Paryż na własne oczy - nie robi sobie żadnych nadziei trener Les Herbiers Stephane Masala.

Nie wiadomo, czy w tej wypowiedzi Masali chodziło bardziej o miasto, czy o drużynę, ale jedno i drugie jest nieporównywalne. 16 tysięcy mieszkańców Les Herbiers wobec 12 milionów w Paryżu, średnia pensja w trzecioligowcu 2,5 tysiąca wobec 700 tysięcy euro w drużynie mistrza Francji. I tak jest ze wszystkim. Z dwóch tygodniówek Neymara (we wtorek nie zagra z powodu kontuzji) Les Herbiers wyżywiłoby się przez rok.

PSG w tym sezonie zdobyło już mistrzostwo Francji i Puchar Ligi. Czas na potrójną koronę, szczególnie że Puchar Francji to taki brylant w koronie Paris Saint-Germain. Właścicielowi klubu Nasserowi Al-Khelaifiemu od lat marzy się podbój Europy, ale PSG najbardziej regularne jest właśnie w krajowym pucharze. Paryżanie mają na koncie 11 triumfów. W finale Pucharu Francji nie ma na nich mocnych od 2015 roku, kiedy ogrywali kolejno Auxerre, Olympique Marsylia i Angers. W czwartym finale z rzędu ich los podzieli Les Herbiers, bo w tej historii Dawid ulegnie Goliatowi.

- Będę szczery: mamy zero szans na zwycięstwo. Pytanie jest jedno: ile damy radę z nimi wytrzymać. Kilka sekund? A może kilka minut? Byłoby nieźle. Godzinę? Nie, tego w ogóle nie planujemy - uśmiecha się trener Les Herbiers, które ma teraz swoje pięć minut.