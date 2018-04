PSG myśli o sprowadzeniu Casemiro

Paris Saint-Germain jest już mistrzem Francji i śmiało może zacząć myśleć o kolejnych wzmocnieniach na następny sezon. Według informacji dziennika „As”, w Parku Książąt bardzo chętnie widzieliby Casemiro, jednego z liderów środka pola Realu Madryt.

Największym fanem brazylijskiego zawodnika jest Antero Henrique, dyrektor sportowy PSG. Obaj panowie spotkali się w jednym klubie w sezonie 2014/15. Henrique pracował dla FC Porto i wypożyczył na Estadio do Dragao młodego Casemiro, który nie grał w Realu tyle co teraz.

Mówi się, że brazylijski piłkarz Realu czeka na nowy kontrakt. Obecny został podpisany w 2015 r. i wiąże go z klubem do końca sezonu 2020/2021. Klauzula odstępnego Casemiro to 200 milionów euro. Tyle prezydent klubu Florentino Perez raczej za swojego pomocnika nie dostanie, ale Casemiro może być częścią operacji pod tytułem "Transfer Neymara do Realu".

Casemiro to jeden z liderów środkowej części boiska w ekipie „Królewskich”. Nikt z zawodników z pola nie spędził na murawie więcej minut od niego (3308). W tym czasie zdobył siedem bramek.

Katalog środkowych pomocników w Paryżu jest bardzo bogaty. Javier Pastore, Giovani Lo Celso, Adrien Rabiot, to był tercet środkowych pomocników PSG w niedzielnym meczu z AS Monaco (7-1). Ponadto, na ławce rezerwowych siedzieli Lassana Diarra i Thiago Motta.

Poza kadrą paryżan był Marco Veratti, a latem do klubu wróci, pewnie nie na długo, Grzegorz Krychowiak. To właśnie w miejscu Polaka może pojawić się wakat, a Thiago Motta ma już 34 lata i Casemiro może być równie dobrze przyszłym następcą włoskiego pomocnika.

