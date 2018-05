PSG. Nawet miliard euro to na Kyliana Mbappe za mało

Nasser Al-Khelaifi przywiązuje się do swoich kosztownych zabawek, jakimi są piłkarze Paris Saint-Germain i ani myśli się ich pozbywać. Prezes paryskiego klubu przestrzegł inne europejskie potęgi, że Kyliana Mbappe nie sprzedałby nawet za miliard euro.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UEFA wzięła na celownik PSG. Wideo Eurosport

Francuski diamencik w Parku Książąt przebywa od roku, gdy Al-Khelaifiemu udało się go wyciągnąć z AS Monaco. W nowej drużynie 19-latek potwierdził ogromny talent, strzelił 21 goli na wszystkich frontach, do czego dołożył szesnaście asyst. I choć gra obecnie w jednym z największych klubów świata, to i tak według europejskiej prasy wciąż chrapkę na niego mają inne potęgi, choćby Real Madryt.

Reklama

Katarski szejk jednak ułatwiać transferowego zadania konkurentom nie będzie, o czym zapewnił na łamach "le10Sport". - Chcecie znać liczbę, za jaką zgodziłbym się wypuścić Kyliana? Więcej niż miliard euro - zapewnił w wywiadzie z francuskim dziennikiem, czym wywołał zdziwienie reportera. - Tak, dobrze rozumiesz. Jeżeli przyszłaby oferta za Kyliana warta miliard euro, to bym ją odrzucił. Nie mam zamiaru go sprzedawać za żadne pieniądze - potwierdził.

Warto dodać, że jeżeli trzymać się wersji wydarzeń podanej przez PSG, to Mbappe formalnie wciąż piłkarzem tego klubu nie jest. Aby poradzić sobie z ograniczeniami transferowego fair play paryski klub transakcję z Monaco ustalił w ten sposób, że przez sezon 2017-2018 nastolatek był jedynie wypożyczony, z tym, że w wypożyczeniu tym zawarto obowiązek wykupu zawodnika przed sezonem kolejnym. Ze wszystkimi bonusami zapisanymi w umowie reprezentant "Trójkolorowych" może kosztować Al-Khelaifiego nawet 180 milionów euro, co czyni go drugim - po Neymarze, jak na ironię także grającym w Paryżu - najdroższym piłkarzem w dziejach.