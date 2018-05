PSG. Neymar nie odejdzie na "2000 procent"

Nasser Al-Khelaifi, prezes Paris Saint-Germain, jest na "2000 procent" pewny, że Neymar nie opuści klubu w najbliższym oknie transferowym.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Neymar wyrzuci CR7 lub Messiego z klubów? Wideo Eurosport

Brazylijski napastnik cały czas jest łączony z przenosinami do Realu Madryt, choć do stolicy Francji trafił dopiero w lecie ubiegłego roku. PSG zapłacił FC Barcelona rekordowe 222 miliony euro.

Reklama

Neymar jednak ma jeszcze przez cztery lata ważny kontrakt z francuskim klubem, a teraz jego prezes powiedział, że nie ma najmniejszych szans, aby 26-latek odszedł w najbliższym czasie.

"Kto powiedział, że on tu nie może zostać? Czy ktoś to powiedział? Nikt. On ma ważny kontrakt i zostanie tutaj. Na 2000 procent" - mówił Al-Khelaifi.

Pogłoski o przenosinach Neymara do Realu wzmogły się ostatnio, gdy Zinedine Zidane, trener "Królewskich", stwierdził, że Brazylijczyk i Cristiano Ronaldo będą kompatybilni.

Neymar obecnie przechodzi rehabilitację po urazie, jakiego nabawił się z końcem lutego.

Pawo