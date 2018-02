PSG. Neymar nie zagra z Realem?

Tylko jakiś cud sprawi, że Neymar wyjdzie na boisko 6 marca, aby zagrać w rewanżowym meczu Ligi Mistrzów PSG - Real. Poniedziałkowe badanie wykazały, że Brazylijczyk ma nie tylko skręconą kostkę, ale również pękniętą piątą kość śródstopia, co wyklucza go z gry na co najmniej trzy tygodnie.

Zdjęcie Neymar /Scanpix

Neymar doznał urazu w niedzielę w trakcie klasyku ligi francuskiej z Olympikiem Marsylia (3-0). Radość z okazałego triumfu została przyćmiona przez kontuzję gwiazdora, który na noszach opuścił boisko w 77. minucie. Wstępne diagnozy nie były tak złe. - Wydaje się, że to tylko skręcenie kostki - mówił po meczu trener paryżan Unai Emery. Dodawał również, że trzeba poczekać na szczegółowe badania, które odbędą się w poniedziałek.

- Badania potwierdziły skręcenie prawej kostki oraz wykryły pęknięcie w piątej kości śródstopia – poinformował klub. O ile ten pierwszy uraz jest możliwy do wyleczenia w ciągu tygodnia, to w przypadku drugiego potrzeba około trzech tygodni regeneracji.

PSG jednoznacznie nie przekreśliło udziału zawodnika w meczu z Realem 6 marca, ale zdaniem mediów i przede wszystkim lekarzy jest on wykluczony. - Owszem, Neymar może zaryzykować i zagrać w Lidze Mistrzów, ale wtedy postawi na szali cały sezon. Taki występ może skutkować dużo poważniejszym urazem. Nikt chyba nie chce ryzykować, tym bardziej, że w tym roku mamy mundial w Rosji - powiedział w jednym z wywiadów dla hiszpańskiego radia Cadena SER dr Ranieri Ripoli, specjalista od tego typu urazów. W tym momencie tylko jakiś cud sprawi, że Brazylijczyka zobaczymy biegającego za tydzień na boisku. Bez niego PSG będzie bardzo trudno awansować, bowiem zespół musi odrobić dwubramkową stratę z Madrytu, gdzie przegrał 1-3.

W poniedziałek Neymar zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia kontuzjowanej kostki.



Kaszaj