PSG oficjalnie potwierdziło: Thomas Tuchel zastąpi Unaia Emery'ego

Thomas Tuchel z początkiem lipca zastąpi Unaia Emery'ego na stanowisku trenera Paris Saint-Germain. Były szkoleniowiec Borussii Dortmund podpisał na Parc des Princes dwuletni kontrakt.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. UEFA wzięła na celownik PSG. Wideo Eurosport

- Dołączenie do tak wielkiego klubu napełnia mnie radością, dumą, ale i ambicją - podkreślił Thomas Tuchel cytowany w oficjalnym komunikacie PSG. - Nie mogę się już doczekać rozpoczęcia pracy z tymi wszystkimi znakomitymi piłkarzami, którzy należą do najlepszych na świecie. Z moim sztabem zrobimy wszystko, by doprowadzić Paris Saint-Germain do sukcesu, w tym na arenie międzynarodowej - zapowiedział.

Reklama

Brak sukcesu w Lidze Mistrzów był główną przyczyną rozstania się z Unaiem Emerym, z którym nie zostanie przedłużony wygasający z końcem sezonu kontrakt. Emery zdobył w tym roku mistrzostwo i Puchar Francji, jednak w Champions League, która jest priorytetem dla prezydenta klubu Nassera Al-Khelaifiego, ponownie odpadło w 1/8 finału Ligi Mistrzów.

W komunikacie prasowym podkreślono, że pochodzący z Bawarii Tuchel rozpoczął karierę trenerską w wieku zaledwie 27 lat w akademii VfB Stuttgart. Potem samodzielnie objął FSV Mainz, a w latach 2015-17 prowadził Borussię Dortmund. "Jako fan dynamiki i ofensywnego futbolu oraz wybitny taktyk Tuchel szybko stał się jednym z najbardziej cenionych trenerów w Niemczech. Jego umiłowanie do ofensywnej taktyki i silny charakter są zgodne z tym, co jest pożądane przez Paris Saint-Germain. To styl, którego zawsze oczekują i podziwiają nasi kibice" - czytamy w laurce wystawionej Tuchelowi przez paryski klub.

44-letni trener, który przez ostatni sezon pozostawał bez pracy, po tym jak poróżnił się z działaczami Borussii Dortmund na rok przed wygaśnięciem kontraktu, przejmie PSG z początkiem lipca.

Zdjęcie Thomas Tuchel / AFP

łup