PSG - Olympique Lyon 5-0. Kylian Mbappe strzelił cztery gole w 13 minut

To był popis Kyliana Mbappe! Młody as Paris Saint-Germain strzelił cztery gole w ciągu 13 minut i poprowadził zespół do zwycięstwa z Olympique Lyon 5-0 w dziewiątej kolejce Ligue 1. Paryżanie prowadzą w tabeli z kompletem 27 punktów.

Mecz fatalnie rozpoczął się dla gości - już w 7. minucie trzeba było zastąpić kontuzjowanego kapitana Olympique - Nabila Fekira, a już po chwili bramkarz Anthony Lopes wpadł na rozpędzonego Kyliana Mbappe i arbiter podyktował rzut karny dla mistrzów Francji. Neymar zmylił Lopesa i dał prowadzenie paryżanom.

Ekipa z Lyonu zaatakowała i w kolejnych minutach osiągnęła przewagę, ale dojrzale grający faworyci nie pozwolili odebrać sobie zaliczki i gra zaczęła się wyrównywać. Obie drużyny miały problemy z wypracowaniem sytuacji strzeleckich.

W 34. minucie Presnel Kimpembe bardzo ostro sfaulował Tanguya NDombèlé, aby przerwać kontrę rywali jeszcze na połowie gości i arbiter po analizie wideo ukarał obrońcę PSG czerwoną kartką.



Siły na murawie wyrównały się jeszcze przed przerwą, bo Lucas Tousart wyleciał z boiska po bezmyślnym faulu na Mbappe. Sędzia ukarał go żółtą kartką, a ponieważ miał już jedną, to obejrzał też czerwoną.

W 52. minucie gości uratował słupek po strzale Mbappe. Młody as PSG wyregulował celownik i pomiędzy 61. a 69. minutą ustrzelił hat-tricka, a pięć minut później dołożył kolejnego gola!



W 61. minucie rywale zastopowali Neymara w polu karnym, ale piłkę przejął Mbappe i przymierzył po ziemi. Futbolówka odbiła się od obu słupków i wylądowała w siatce. Pięć minut później Francuz trafił z bliska do pustej siatki po podaniu Marquinhosa. Na 4-0 podwyższył po rajdzie przez pół boiska, a w 74. minucie dobił strzał Neymara.



Paris Saint-Germain - Olympique Lyon 5-0 (1-0)

1-0 Neymar (9. z karnego)

2-0 Kylian Mbappe (61.)

3-0 Kylian Mbappe (66.)

4-0 Kylian Mbappe (69.)

5-0 Kylian Mbappe (74.)

Czerwone kartki: Presnel Kimpembe (PSG; 34. minuta za faul); Lucas Tousart (Olympique; 45. + 2 za drugą żółtą)



