PSG pozwoliło Neymarowi na powrót do Brazylii

W wydanym w czwartek komunikacie Paris Saint-Germain poinformowało, że Brazylijczyk Neymar otrzymał od klubu pozwolenie na powrót do kraju, gdzie będzie kontynuował rehabilitację po złamaniu kości śródstopia.

"W czwartek Neymar wziął częściowy udział w treningu pierwszego zespołu PSG, które uwzględniały zajęcia z piłką" - czytamy w komunikacie opublikowanym w czwartek przez Paris Saint-Germain

"Ponieważ zabraknie go w kadrze na mecz ostatniej kolejki Ligue 1 przeciwko Caen, to otrzymał zgodę na powrót do Brazylii, gdzie razem z drużyną narodową kontynuować będzie rehabilitację przed mistrzostwami świata".

Najdroższy piłkarz świata, kupiony w sierpniu ubiegłego roku za 222 miliony euro z Barcelony, pozostaje poza grą od 25 lutego. Wtedy to doznał kontuzji stopy w wygranym przez PSG 3-0 meczu ligowym z Olympique Marsylia, a uraz śródstopia wymagał zabiegu operacyjnego, który przeprowadzony został w Brazylii.

Chociaż od ostatniego występu lidera "Canarinhos" upłynęły niecałe trzy miesiące, to znalazł się on w powołanej przez selekcjonera Tite 23-osobowej kadrze Brazylii na rozpoczynający się 14 czerwca mundial w Rosji. Swój start na nim Brazylijczycy rozpoczną trzy dni później meczem przeciwko Szwajcarii, a w grupie E rywalizować będą również z Kostaryką i Serbią.

W sparingach przed mundialem Brazylia zagra z kolei przeciwko Chorwacji (3 czerwca) i Austrii (10 czerwca).

Wojciech Malinowski

