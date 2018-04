Puchar Francji. III-ligowcy z Les Herbiers wygrali z Chambly 2-0 i awansowali do finału

III-ligowa drużyna Les Herbiers awansowała do finału Pucharu Francji po zwycięstwie z Chambly (2-0) i na Stade de France zmierzy się ze zwycięzcą środowego pojedynku Caen – PSG.

Zdjęcie Florian David strzela gola dla Les Herbiers /AFP

Gole dla Les Herbiers strzelili - jeszcze w pierwszej połowie napastnik Florian David oraz na 10 minut przed końcem meczu Ambroise Gboho, który pojawił się na boisku zaledwie chwilę wcześniej.



Mecz był rozgrywany na stadionie w Nantes, przy komplecie publiczności, czyli ok. 35 tysięcy widzów! To pierwszy taki przypadek w historii, bo jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby tyle ludzi oglądało na żywo mecz między dwoma zespołami grającymi we Francji w III lidze. Dotychczasowy rekord to niecałe 28 tysięcy w spotkaniu Strasbourg - Colomiers przed trzema laty.

Warto również odnotować, że również po raz pierwszy w 101-letniej historii Pucharu Francji w półfinale rozgrywek spotkały się drużyny grające w III lidze (National).



