Rivaldo ma cenną radę dla Neymara

Od początku przygoda brazylijskiego gwiazdora w klubie z Paryża nie wygląda tak, jak sobie zakładał. Neymar wprawdzie strzelił w tym sezonie 28 goli, ale dużo mówi się o tym, że w drużynie nie czuje się dobrze. Teraz 26-latek dochodzi do zdrowia po operacji kostki.- Moim zdaniem powinien odejść z PSG. Może trafić do Realu – uważa Rivaldo, jego rodak i świetny przed laty piłkarz m.in. FC Barcelona.

Zdjęcie Rivaldo /Eurosport

Neymar w tym momencie przechodzi rehabilitację po dość poważnej operacji kostki. Urazu doznał w lutym w spotkaniu ligowym. Wydaje się, że nie wróci na mecze PSG w Ligue 1. Celem jest udział w czerwcowo-lipcowych mistrzostwach świata w Rosji. Wychowanek Santosu być może nie będzie już występował w ekipie z Paryża.

- Powiedziałem mu, że może być najlepszym piłkarzem na świecie, ale uważam, że jeśli zostanie w PSG, to coś takiego się nie stanie. On musi opuścić ten zespół. Piłka nożna jest dla niego, ale jeśli myśli, aby być najlepszym to musi grać w Hiszpanii. Można analizować różne ligi, ale tutaj chodzi o konkurencyjną rywalizację. Trudno myśleć, że wróci do FC Barcelona. Wiem jednak od osób, które mają dobre informacje, że jest szansa, aby Neymar zagrał w Realu Madryt – powiedział Rivaldo w "Globo Sport".

W tym sezonie przed kontuzją napastnik zdobył 28 bramek w 29 występach we wszystkich rozgrywkach.

PSG chce ponoć za zawodnika 300 milionów euro. Latem zeszłego roku Neymar trafił na Parc des Princes za 222 miliony z FC Barcelona.