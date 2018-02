Rosjanie mogli kupić Neymara za 10 milionów euro, ale się nie zdecydowali

Najdroższy piłkarz w historii, Neymar w wieku 16 lat mógł przenieść się do Lokomotiwu Moskwa. Rosjanie uznali jednak, że wydatek około 10 milionów euro, jaki musieliby zapłacić za Brazylijczyka, to zbyt duża kwota na tak ryzykowną - jak się wówczas wydawało - inwestycję.

Zdjęcie Neymar

26-letni obecnie zawodnik przeniósł się latem z Barcelony do PSG za 222 miliony euro, co jest aktualnym rekordem transferowym w piłce nożnej. Niewiele jednak brakowało, a jego kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej.

- Oglądaliśmy go w trakcie turnieju Mediterranean Cup w 2008 roku. Mogliśmy go mieć ale, wydanie 10 milionów euro wydawało się wtedy zbyt ryzykownym ruchem - mówi serwisowi Spert-express.ru, Nikołaj Naumow, prezydent Lokomotiwu Moskwa.

W 2008 roku Neymar miał 16 lat i był jeszcze przed oficjalnym debiutem w drużynie Santosu, z którego później trafił do Barcelony. Wtedy przyjechał na wspomniany turniej z młodzieżowym zespołem brazylijskiego klubu, a za rywala miał m.in. Lokomotiw.

- Nasi skauci bacznie mu się przyglądali. Rozważaliśmy złożenie oferty - wspomina Naumow. - Po pierwsze, to była olbrzymia suma za tak młodego gracza. Po drugie, nie wiadomo było, czy łatwo przystosowałby się do zmiany kontynentu i jak szybko przywykłby do rosyjskiego klimatu oraz przyzwyczaił do europejskiej piłki - wyjaśnia rosyjski milioner.



Obie ekipy zagrały wówczas w finale turnieju.

- Przegraliśmy z nimi w finale, ale mecz był bardzo wyrównany, a Neymar nie wyglądał wcale lepiej niż nasz napastnik Alan Gatagow. Dlatego nie zdecydowaliśmy się na transfer - podsumowuje Naumow.

Dziś, kiedy już wiemy, jak potoczyły się dalsze losy obu zawodników, historia ta brzmi wręcz niesamowicie. Prezydent Lokomotiwu może sobie pluć w brodę, bo już w kolejnym sezonie Neymar zadebiutował w Santosie i z miejsca stał się jego największą gwiazdą. W tym czasie Gatagow rozegrał dla Lokomotiwu 48 meczów i strzelił w nich cztery gole. Po dwóch latach oddano go bez żalu do Dynama Moskwa, a dziś gra w… Levadii Tallin.

Boro