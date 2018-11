Stade de Reims - AS Monaco 1-0. Cały mecz Kamila Glika

Siódma porażka AS Monaco w sezonie. W 12. kolejce zespół z księstwa przegrał na wyjeździe z Reims 0-1 (0-1), choć przez 20 minut grał w przewadze. Kamil Glik rozegrał całe spotkanie.

W 24. minucie Remi Oudin posłał mocną piłkę ze środka boiska między dwóch obrońców Monaco, w tym Kamila Glika, dzięki czemu Mathieu Cafaro znalazł się sam przed Diego Benaglio. Obrońca reprezentacji Polski ratował się jeszcze sygnalizacją pozycji spalonej, ale sędzia puścił grę. I tak 21-letni pomocnik Reims pognał sam na bramkę AS Monaco i technicznym strzałem w kierunku dalszego słupka nie dał Benaglio żadnych szans na interwencję.

Thierry Henry, który w dalszym ciągu czeka na pierwsze zwycięstwo w roli szkoleniowca AS Monaco, próbował wstrząsnąć zespołem w przerwie. Zrobił podwójną zmianę. Za Moussę Syllę wprowadził Radamela Falcao, a za Youriego Tielemansa - Pelego. Pierwszy mecz po kontuzji Kolumbijczykowi nie wyszedł, ale w takim razie co powiedzieć o występie Pelego? Pochodzący z Gwinei Bissau 27-latek już w 71. minucie został odesłany do szatni, po tym jak złapał dwie żółte kartki.

Po wyrzuceniu Pelego straty po obu stronach się wyrównały, ponieważ w 49. minucie bezpośrednią czerwoną kartkę zobaczył pomocnik Reims Jacques-Alaixys Romao. Obie drużyny kończyły w dziesiątkę, ale żadne bramki już nie padły.

W przyszły weekend miną trzy miesiące od ostatniego zwycięstwa Monaco. Jeśli w niedzielę Guingamp wywalczy punkt w Nantes, Kamil Glik i spółka spadną na ostatnie miejsce w tabeli.

Stade de Reims - AS Monaco 1-0 (1-0)