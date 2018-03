Thiago Silva ma nadzieję, ale co zrobi Neymar?

Dzień bez Neymara we francuskich mediach, to dzień stracony. Odkąd Brazylijczyk doznał kontuzji i wrócił do ojczyzny, a jego koledzy z Paris St. Germian w tym samym czasie odpadali z Ligi Mistrzów dzień po dniu pojawiają się kolejne informacje dotyczące przyszłości reprezentanta ”Canarinhos”. Tym razem głos w sprawie Neymara zabrał kapitan PSG Thiago Silva.

Zdjęcie Neymar

Zostanie czy odejdzie? Oto jest pytanie. Z jednej strony Neymar trafił do PSG kilka miesięcy temu i zarabia gigantyczne pieniądze, z drugiej paryżanie zawiedli i pożegnali się z Ligą Mistrzów już w 1/8 finału, co ponoć mocno rozczarowało Brazylijczyka. Prezydent PSG Nasser Al Khelaifi dmucha i chucha na swoją największą gwiazdę, ale piłkarz stroi fochy – nie dość, że miał zażądać podwyżki, to na dodatek poinstruował swojego ojca i zarazem agenta, by rozpoczął rozmowy z Realem Madryt.

Coraz więcej mówi się o tym, że jeśli Neymar nie dostanie jeszcze większej tygodniówki, to w końcu wymusi transfer do ekipy ”Królewskich”. Tym razem o całą sprawę przez dziennikarzy francuskiego ”Canal +” zapytany został kapitan drużyny z Parc des Princes Thiago Silva.

- Jestem przekonany, że Neymar zostanie z nami – powiedział.

- On już czuje się lepiej, w Brazylii rozpoczął ćwiczenia z obciążeniami i naprawdę mam nadzieję, że w przyszłym sezonie dalej będzie grał w PSG – dodał.

Aktualnie Neymar przechodzi rehabilitację. Mimo licznych próśb klubowych działaczy nie zgodził się na powrót do Francji i dalej siedzi w ojczyźnie, gdzie m.in. świętował urodziny siostry. Napastnik będzie pauzował do końca sezonu, ale powinien być gotowy na mistrzostwa świata w Rosji.

W obecnym sezonie Neymar rozegrał 30 spotkań, w których strzelił 29 goli i zanotował 19 asyst. Jego PSG pewnie zmierza po mistrzostwo Francji.



