Thierry Henry trenerem AS Monaco

Legenda reprezentacji Francji i były piłkarz AS Monaco, Thierry Henry, został szkoleniowcem piłkarzy tego klubu. Zawodnikiem Monaco jest Kamil Glik.

41-letni Henry podpisał kontrakt z Monaco do czerwca 2021 roku.

Dwa dni temu z funkcji trenera zespołu zwolniony został Portugalczyk Leonardo Jardim. To skutek fatalnych wyników Monaco w tym sezonie. Ekipa wygrała w lidze tylko jeden mecz i znajduje się w strefie spadkowej.

Henry oficjalnie obejmie drużynę w najbliższy poniedziałek. Jego asystentami mają być: Joao Carlos Valado Tralhao i Patrick Kwame Ampadu.

- Bardzo się cieszę, że wracam do AS Monaco. Jestem bardzo zdeterminowany, żeby podołać wyzwaniu, nie mogę się doczekać tego, aż spotkam piłkarzy i będziemy mogli razem pracować - powiedział Henry.



Wiceprezydent klubu Vadim Vasilyev przyznał, że przywiązanie Henry'ego do klubowych barw było bardzo ważne przy zatrudnieniu Francuza. - Jego wiedza i pasja o piłce, a także wysokie standardy pracy sprawiły, że zdecydowaliśmy się na ten krok - powiedział Vasylyev. - Thierry zdaje sobie sprawę z tego, co go czeka. Ufamy mu i ma nasze pełne wsparcie - dodał.

Henry był piłkarzem Monaco w latach 1994-99. Wielkie sukcesy odnosił przede wszystkim z Arsenalem i Barceloną. Z reprezentacją Francji wywalczył mistrzostwo świata i Europy.

Ostatnio był asystentem selekcjonera Roberto Martineza w reprezentacji Belgii, która wywalczyła trzecie miejsce na mundialu w Rosji.



