Trener Les Herbiers przed finałem na Stade de France: Za duża szatnia

We wtorek finał Pucharu Francji, w którym trzecioligowe Les Herbiers zmierzy się z mistrzem Francji Paris Saint-Germain. Stephane Masala, trener skazywanej na porażkę drużyny, przyznaje, że nie czuje się komfortowo w zbyt wielkiej szatni na Stade de France.

Nikt nie daje Les Herbiers najmniejszych szans w starciu z francuskim potentatem. PSG zdominowało w tym roku ponownie krajowe rozgrywki i cieszyło się z kolejnego mistrzostwa, ale oprócz tytułu w tym sezonie wygrało też Puchar Ligi. Finał Pucharu Francji to szansa na wywalczenie potrójnej korony.

- W tym finale zobaczymy futbol przez duże "F". Z jednej strony boiska talenty i piłkarzy PSG, którzy należą do najlepszych na świecie, a z drugiej strony amatorów obdarzonych wielką odwagą i jednością - powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej Stephane Masala, trener Les Herbiers.

Dla trzecioligowców to wielkie przeżycie. Mecz zostanie rozegrany na stadionie narodowym Stade de France, który może przytłaczać.

- Pierwsza rzecz, o której pomyślałem po wejściu do szatni, to że jest zbyt wielka. Brakowało trochę intymności z piłkarzami. Pomyślałem: niemożliwe, gdzie ja tutaj stanę? - opowiadał Masala.

Tymczasem dla trenera PSG Unaia Emery'ego to jeden z trzech ostatnich meczów w klubie. Hiszpan odchodzi po zakończeniu tego sezonu, na czym zaważyło odpadnięcie w 1/8 finału Ligi Mistrzów.



- Przygotowywaliśmy się do tego spotkania jak do każdego innego. Analizowaliśmy grę przeciwnika, odbyliśmy poważne treningi. Wszyscy zawodnicy są profesjonalistami i wiedzą, że to nie jest każdy inny mecz, tylko finał. Wszyscy są zmotywowani - zapewnił.



PSG ma szansę na wywalczenie Pucharu Francji po raz dwunasty w historii.

