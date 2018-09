Trezeguet: Przyszłość piłki nożnej to Mbappe

Francuski napastnik Kylian Mbappe to przyszła gwiazda piłki nożnej - uważa David Trezeguet, były snajper reprezentacji Francji i Juventusu. Mbappe znalazł się w najlepszej jedenastce 2018 roku w plebiscycie FIFA i FIFPro.

- To zawodnik, który pokazał swoje wysokie umiejętności w reprezentacji i klubie. Myślę, że już jest teraźniejszością futbolu, ale przede wszystkim jest jego przyszłością. To era po Cristianie Ronaldzie i era po Messim. To wyjątkowy piłkarz - Trezeguet zachwalał swojego rodaka.

Ronaldo i Messi zdominowali indywidualne plebiscyty w ostatnich latach, ale tym razem nagrodę FIFA zgarnął Luka Modrić z Realu Madryt i reprezentacji Chorwacji. Pomocnik miał za sobą znakomity poprzedni sezon. Z "Królewskimi" wywalczył trzeci raz z rzędu trofeum Ligi Mistrzów, a z kadrą zdobył w Rosji wicemistrzostwo świata. W obu tych sukcesach był kluczowym zawodnikiem.

- Cieszę się, że dostrzeżono innych piłkarzy, innych, którzy na to zasłużyli, ale do tej pory nie wygrali. Gole są ważne, szczególnie zawodnicy jak Cristiano i Messi są nie z tego świata. To dwa najlepsi piłkarze. Ale innych też trzeba docenić, kiedy mają dobry rok. Cieszę się, że tak się stało i mam nadzieję, że w przyszłości inni pomocnicy albo obrońcy dostąpią takiego zaszczytu - mówił 33-letni Modrić po odebraniu nagrody.

