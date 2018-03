Weah junior w sobotę może zadebiutować w PSG

To może być główne wydarzenie meczu Troyes - Paris Saint-Germain. Trener Unai Emery do składu drużyny z Paryża zdecydował się dołączyć Timothy’ego Weaha. Nazwisko nie jest przypadkowe - to syn legendarnego George’a Weaha.

Zdjęcie Timothy Weah /Imago

Emery przed meczem z Troyes zdecydował się na ryzykowną zagrywkę. Mając na uwadze zbliżające się starcie w Lidze Mistrzów z Realem Madryt, postanowił nie włączać do składu na najbliższą ligową potyczkę takich graczy jak Edinson Cavani czy Kylian Mbappe. Z powodu kontuzji wypadł natomiast na kilka tygodni Neymar. W tej sytuacji hiszpański szkoleniowiec postanowił sięgnąć do rezerw. Obok Angela Di Marii i Juliana Draxlera jedynym ofensywnym piłkarzem w składzie PSG na starcie z Troyes będzie Timothy Weah.

18-letni Weah jest synem George’a, który w latach 90-tych był jednym z najlepszych napastników na świecie. Weah senior w 1995 roku zdobył „Złotą Piłkę”, a najlepiej dał się zapamiętać występami w Monaco, PSG i Milanie. 60 razy wystąpił w reprezentacji Liberii. Teraz na dużą scenę wchodzi jego syn Timothy, który ma za sobą występy w kadrze U-17… Stanów Zjednoczonych. Młody napastnik PSG urodził się bowiem w Nowym Jorku.

Weah junior do juniorskiej drużyny PSG trafił w 2014 roku z akademii New York Red Bulls. W obecnym sezonie występował w rezerwach paryskiego klubu. W lipcu ubiegłego roku 18-latek podpisał swój pierwszy profesjonalny kontrakt.

PSG zmierzy się na wyjeździe z Troyes w sobotę. Początek spotkania o 17:00.