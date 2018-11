Wspaniały rekord PSG. Paryżanie pokonali Lille OSC 2-1

Piłkarze Paris Saint-Germain pokonali u siebie Lille OSC 2-1 (0-0) w meczu na szczycie Ligue 1. Gole na wagę ważnego zwycięstwa strzelili niezawodni w tym sezonie Kylian Mbappe (11. ligowe trafienie) i Neymar (9.). Dzięki wygranej mistrzowie Francji po zaledwie 12 kolejkach powiększyli w tabeli przewagę nad piątkowymi rywalami do 11 punktów, bijąc przy okazji rekord czołowych europejskich lig.

W 12 pierwszych kolejkach PSG nie straciło jeszcze punktów, mogąc się pochwalić bilansem bramkowym 41-7. Taką serią nie popisała się nigdy żadna drużyna z czołowych pięciu europejskich lig (angielska, niemiecka, włoska, hiszpańska i francuska). W sezonie 1960/1961 Tottenham Hotspur zdołał wygrać 11 pierwszych meczów.

Gospodarze już w pierwszej połowie uzyskali dużą przewagę, ale mieli problem ze stwarzaniem sytuacji bramkowych. Dobrze ustawione przez Christophe’a Galtiera Lille nie pozwalało im na zbyt wiele. Dość powiedzieć, że na bramkę Mike’a Maignana oddano raptem dwa celne strzały.

W drugich 45 minutach PSG osiągnęło jeszcze większą przewagę, ale w poczynaniach faworyta znów brakowało zdecydowania i przyspieszenia. Nie wiadomo, jak zakończyłby się ten mecz, gdyby nie błysk geniuszu 19-letniego Mbappe.

W 70. minucie Neymar spróbował dograć piłkę do reprezentanta Francji prostopadłym podaniem po ziemi, ale ta odbiła się od nóg Josego Fonte. Nie dość, że Mbappe zdołał zareagować na to w ułamku sekundy i zmienić kierunek biegu, to jeszcze oddał przepiękny strzał z pierwszej piłki z około 20 metrów. Bramkarz Lille mógł tylko odprowadzić wzrokiem piłkę spadającą przy dalszym słupku.

Pierwsze trafienie sprawiło, że w grze gospodarzy pojawił się większy luz, który szybko zaprocentował drugim golem. W 84. minucie Neymar wymienił piłkę z Mbappe, po czym wpadł w pole karne gości i strzałem przy słupku zmusił Maignana do powtórnej kapitulacji.

Drugi gol sprawił jednak, że w szeregi piłkarzy trenera Thomasa Tuchela wdarło się rozprężenie. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry piłkę ręką we własnym polu karnym dotknął Thilo Kehrer, a "jedenastkę” na honorowe trafienie zamienił Nicolas Pepe, mocnym strzałem w prawy, górny róg pokonując Gianluigiego Buffona.

PSG - Lille OSC 2-1 (0-0)

