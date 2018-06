Zagadkowe problemy z transferem Nabila Fekira do Liverpoolu

Przejście Francuza Nabila Fekira z Olympique'u Lyon do Liverpoolu wyrasta na najbardziej skomplikowaną sagę transferową ostatnich tygodni. Chociaż powszechnie oczekiwano w piątek finalizacji wartego 55 milionów euro transferu, to nic takiego nie nastąpiło. Nie wiadomo też, czy w ogóle Fekir dołączy do drużyny "The Reds".

24-letni piłkarz uważany jest przez działaczy Liverpoolu, a także samego menedżera Juergena Kloppa za potencjalnego następcę sprzedanego w styczniu tego roku do Barcelony Brazylijczyka Philippe'a Coutinho. Z tego też powodu pozyskanie Francuza było jednym z priorytetów klubu z Anfield Road. W czwartek angielskie i francuskie media poinformowały, że dyrektor sportowy Liverpoolu Michael Edwards doszedł do porozumienia z działaczami Lyonu. Fekir miałby kosztować 55 milionów euro, plus ewentualne 5 milionów w bonusach, co uczyniłoby go drugim najdroższym piłkarzem w historii "The Reds".

Przygotowujący się z reprezentacją Francji do mistrzostw świata piłkarz poddał się w Paryżu testom medycznym zorganizowanym przez lekarzy Liverpoolu, nagrano tam również wywiad dla klubowej telewizji. Zazwyczaj takie działania są ostatnim etapem przed oficjalnym ogłoszeniem transferu i oczekiwano, że stanie się to w piątek.

Nic takiego jednak nie nastąpiło, a dziennikarze różnią się w ocenach, co jest tego przyczyną. W angielskich mediach dominuje informacja, że wyniki trwających dwa dni testów medycznych 11-krotnego reprezentanta "Trójkolorowych" nie zadowoliły klubowych lekarzy Liverpoolu. Fekir we wrześniu 2015 roku zerwał więzadło w kolanie prawej nogi, w wyniku czego stracił prawie cały sezon 2015/2016. Problemy z kolanem spowodowały również jego kilkutygodniową przerwę w zakończonych niedawno rozgrywkach.

Z kolei francuski "L'Equipe" twierdzi, że powodem opóźnienia są spory wśród doradców Fekira, które dotyczą oczywiście kwestii finansowych.

W innych tamtejszych mediach pojawiła się jednak sugestia, że transfer nie jest zagrożony, a opóźnienie spowodowane jest wyłącznie chęcią przesunięcia transferu o kilku dni, by francuski klub mógł zaksięgować pieniądze ze sprzedaży Fekira w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Wojciech Malinowski