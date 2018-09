Neymar chce opuścić PSG? Wideo

Według hiszpańskich mediów, powrócił temat przenosin Neymara do Realu Madryt. Ponoć Brazylijczyk jest zmęczony PSG, ligą francuską i całym otoczeniem klubu i chce zmienić zespół. Prawdopodobnie doszło nawet do spotkania pomiędzy obozem Neymara a przedstawicielami "Królewskich". Czy ten transfer dojdzie do skutku?