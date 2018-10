Fenomenalny Soldić i zabójczy Askham triumfują na KSW 45

W pierwszych sześciu pojedynkach londyńskiej gali KSW 45 nie zabrakło wielkich emocji. Po raz drugi mistrzem federacji KSW w kategorii półśredniej został Roberto Soldić, który dał znakomitą walkę z Dricusem Du Plesisem. Natomiast Scott Askham błyskawicznie rozprawił się z Marcinem Wójcikiem i będzie walczył o pas wagi średniej. Wcześniej nie zabrakło nokautów i kontrowersji.

Dricus Du Plesis (12-1) kontra Roberto Soldić (13-3) - ten pojedynek był bez wątpienia jednym z najciekawszych zestawień KSW 45. Tym bardziej, że jego stawką był pas mistrzowski w kategorii półśredniej, a na dodatek Soldić pałał żądzą rewanżu za porażkę z Du Plesisem, do której doszło na kwietniowej gali we Wrocławiu. Wówczas wojownik z RPA pokonał przeciwnika serią ciosów w parterze i wywalczył tytuł. Soldić tłumaczył się m.in. problemami ze zbijaniem wagi.

W pierwszej rundzie oglądaliśmy metodyczną walkę w stójce. Celniej, częściej i przede wszystkim mocniej trafiał Chorwat - wrażenie robiły zwłaszcza bardzo silne niskie kopnięcia. W drugiej także to Soldić był skuteczniejszy - do celu doszło m.in. kopnięcie na wątrobę. Przede wszystkim jednak pretendent bardzo dobrze bronił prób obaleń. Du Plesis nie miał pomysłu, jak dobrać się do rywala.

Soldić ruszył do ataku od początku trzeciego starcia. Dwukrotnie trafił kopnięciami na tułów i poprawił potężnymi sierpowymi, ale Du Plesis zdołał ustać na nogach. Jak się okazało - tylko na chwilę. Najpierw Chorwat skontrował kolanem, a później poprawił dwoma lewymi sierpowymi i jego oponent osunął się na ziemię. Soldić ponownie mistrzem KSW!

Askham będzie walczył o pas

Marcin Wójcik (11-5) na KSW 45 debiutował w kategorii średniej. W poprzedniej walce pokonał Hatefa Moeila przez TKO, ale wcześniej doznał dotkliwej porażki na PEG Narodowym z rąk mistrza wagi półciężkiej Tomasza Narkuna. Jednak w Londynie czekało go piekielnie trudne zadanie - Scott Askham (16-4). 30-letni były zawodnik UFC nigdy nie przegrał przed czasem, a w swoim debiucie na KSW 42 w niewiele ponad minutę rozprawił się z Michałem Materlą rozbijając go kopnięciami na wątrobę.

Niestety dla Wójcika historia powtórzyła się. Walka na dobre się nie rozkręciła, a Polak już nie mógł jej kontynuować. Askham wykorzystał przewagę wzrostu oraz zasięgu i najpierw trafił wspomnianym wcześniej kopnięciem, a później dobił rywala serią ciosów przy siatce. Sędzia musiał przerwać pojedynek.

Brytyjczyk udowodnił, że należy mu się walka o pas mistrzowski z triumfatorem starcia Michał Materla - Damian Janikowski. Takie zresztą były założenia przed tą galą. Pas został wcześniej zwakowany przez Mameda Chalidowa.

Krwawy debiut Thiago Silvy

Thiago Silva (20-7) to bez wątpienia jeden z najbardziej znanych zawodników KSW z przeszłością w federacji UFC. Brazylijczyk stoczył dla amerykańskiego giganta MMA aż dwanaście walk. Wówczas rywalizował głównie w kategorii półciężkiej - teraz spróbował swoich sił w wadze ciężkiej. W debiucie w KSW zmierzył się z Anglikiem Jamesem McSweeneyem (15-16), który przegrał trzy ostatnie walki w tym jedną w federacji KSW - z Karolem Bedorfem (KSW 34, 2016 r.).

Pierwsza runda należała do cięższego o ponad 10 kg McSweeneya. Brytyjczyk wykorzystywał przewagę wzrostu, atakował ciosami prostymi i kopnięciami w głowę, co zapewne było taktyką przygotowaną przez jego trenera, jednego z najlepszych zawodników w historii organizacji K-1 Jerome’a Le Bannera.



Jednak od drugiej rundy przewagę uzyskał Silva - Brazylijczyk wykorzystał zmęczenie przeciwnika i postawił na precyzyjne ciosy proste, ale sam również nie zapomniał o kopnięciach. McSweeney schodził do narożnika z rozbitym nosem i łukiem brwiowym. W trzeciej rundzie to również Silva był skuteczniejszy i przejawiał większą chęć do ataku. Sędziowie byli jednogłośni - zwyciężył Thiago Silva.

Palec w oko i błyskawiczny nokaut

Dysponujący piekielnie mocnym ciosem Wagner Prado (14-3) był zdecydowanym faworytem w starciu z Łukaszem Parobcem (12-7-1). Polak na dzień przed galą zastąpił Szweda Maksa Nunesa, który niespodziewanie zrezygnował. Włodarze federacji przyznali, że nie mogli skontaktować się nawet z jego menedżerem i trenerem. W tej sytuacji Parobiec, który nie miał czasu na przygotowania, stał na straconej pozycji. Wszystko potwierdziło się w klatce - już przy pierwszej wymianie Brazylijczyk trafił idealnie potężnym prawym sierpowym i Polak padł jak ścięty. Walka trwała 41 sekund!

Wcześniej debiutujący w KSW trener personalny Akop Szostak (3-2) zmierzył się z Jamie Sloane’em. Pierwotnie Polak miał mieć innego rywala, który zrezygnował na kilkanaście dni przed galą. Anglik miał mało czasu na przygotowania, ale podjął wyzwanie. Zanim pojedynek na dobre się rozpoczął sędzia musiał go zakończyć - już na samym początku, gdy Sloane próbował ruszyć do przodu został trafiony palcem w oko.

Anglik szybko dał do zrozumienia, że nie będzie w stanie dojść do siebie. Pojedynek został uznany za nierozstrzygnięty (no contest).

Kontrowersyjny werdykt

W walce otwierającej KSW 45 doszło do konfrontacji zawodników kategorii lekkiej. Leszek Krakowski (11-1) zmierzył się z Anglikiem Alfie Davisem (9-2). Rywal Polaka dobrze atakował z dystansu, trafił również efektownym kopnięciem okrężnym w głowę i mimo obalenia powinien był wygrać 1. rundę. Po drugim starciu, w którym również nie zabrakło efektownych akcji, w tym ataku kolanem w wykonaniu Daviesa obaj byli bardzo zmęczeni. W trzeciej rundzie również wydawało się, że mimo coraz mniejszej precyzji to zawodnik z Wysp Brytyjskich był nieco lepszy.

Jednak zdaniem sędziów przez niejednogłośną decyzję (29-28, 28-29, 29-27) zwyciężył Krakowski. Anglik był wyraźnie niezadowolony z werdyktu. I słusznie - to on powinien wygrać.

