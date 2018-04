Jerome Le Banner: Przyjadę dla "Różala" po raz trzeci

Legendarny Jerome Le Banner przyleciał do Polski, lecz nie na walkę z Marcinem Różalskim na gali DSF Kickboxing Challenge 14. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych wojowników świata ponownie doznał kontuzji, podobnie jak w 2012 roku, kiedy to miał walczyć na KSW 18, na zasadach mieszanych sztuk walki. Kontuzja Francuza została potwierdzona po badaniach lekarskich w Polsce.

Wideo Jerome Le Banner: Przepraszam Marcina Różalskiego

Francuza zastąpi klasowy rywal 42 letni Peter Graham, który jest dobrze znany polskim fanom sportów walki. Na galach KSW pokonał "Różala" i Mariusza Pudzianowskiego. Przegrał z Karolem Bedorfem.



Reklama

Lista jego osiągnięć w K-1 jest imponująca. Pokonał m.in. takich zawodników jak Sam Greco, Mark Hunt, Badr Hari i Paweł Słowiński.

- Dla nas gala na Torwarze to najważniejsze wydarzenie w historii naszej federacji. Nie mogliśmy pozwolić sobie na ryzyko, że walka wieczoru się nie odbędzie. Mamy zbyt duży szacunek dla naszych kibiców, żeby nie dać im tego, na co się nastawiają. Dlatego - o czym mówiłem już od jakiegoś czasu - szykowaliśmy plan awaryjny na wypadek kontuzji jednej z dwóch gwiazd. Peter Graham od kilku miesięcy przygotowywał się normalnie do tej walki. - oświadczył prezes federacji Sławomir Duba.