KSW 42. Sensacja! Michał Materla padł w pierwszej rundzie

Gdy federacja KSW ogłosiła, że kolejnym przeciwnikiem Michała Materli będzie 29-letni Scott Askham mało kto spodziewał się, że wojownik z Doncaster okaże się tak groźny i przede wszystkim pokona Polaka. Jednak na KSW 42 Brytyjczyk potwierdził klasę i zwyciężył z popularnym ”Cipao” przez techniczny nokaut w 1. rundzie.

Michał Materla (25-5) miał jasny plan na 2018 rok - doprowadzić do walki rewanżowej z Mamedem Chalidowem, który prawie trzy lata temu pokonał go przez nokaut już w 1. rundzie. Choć panowie są kolegami, to ”Cipao” nie może się pogodzić z tak błyskawiczną porażką.

Jednak najpierw jeden z najpopularniejszych zawodników występujących w federacji KSW musiał sprostać wyzwaniu w osobie mierzącego ponad 190 cm wzrostu Scotta Askhama. Brytyjczyk, który stoczył pięć walk w organizacji UFC już raz przegrał z Polakiem – przez decyzję zwyciężył z nim Krzysztof Jotko.

Jednak tym razem Askham zrobił wszystko, by nie doszło do powtórki. Brytyjczyk od razu ruszył do ataku – postawił na kopnięcia w okolice wątroby i w końcu czwarte z nich podłączyło Materlę, a następnie trafił jeszcze w twarz upadającego przeciwnika. Sędzia musiał przerwać pojedynek. Tym samym największa niespodzianka gali KSW 42 stała się faktem.

Askham jest teraz naturalnym pretendentem do walki o pas mistrzowski kategorii średniej należący do Mameda Chalidowa. Materla na swoją okazję musi poczekać.

