KSW 44. Erbst rozprawił się z Ziółkowskim

Faworyt nie zawiódł. Kleber Koike Erbst po raz kolejny udowodnił, że nikt nie może się z nim równać, jeśli walka przenosi się do parteru. Japończyk już w pierwszej rundzie poddał praktycznie bezradnego Mariana Ziółkowskiego na gali KSW 44 w trójmiejskiej Ergo Arenie. Świetny pojedynek stoczyli Daniel Torres i Filip Wolański. Decyzją sędziów zwyciężył Brazylijczyk.

Były mistrz KSW w kategorii lekkiej Kleber Koike Erbst (23-4-1) na KSW 44 pierwotnie miał stoczyć pojedynek z Marcinem Wrzoskiem, którego stawką ponownie byłby pas mistrzowski. Jednak Polak doznał groźnej kontuzji i na dziesięć dni przed galą musiał zrezygnować z walki. Organizacja KSW znalazła godne zastępstwo w osobie 27-letniego Mariana Ziółkowskiego (19-7-1). Dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi zawodnik z Warszawy zapowiadał, że będzie chciał walczyć w stójce, ale w parterze także jest w stanie poradzić sobie z Japończykiem. Jednak nie dał rady.



Walka szybko przeniosła się do parteru, gdzie zawodnicy walczyli o zajęcie dogodnej pozycji bądź zapięcie techniki kończącej. Jednak Erbst to prawdziwy wirtuoz brazylijskiego jiu jitsu i w końcu znalazł miejsce, złapał za rękę rywala i błyskawicznie założył dźwignię na łokieć. Ziółkowski nie miał wyboru i odklepał. Teraz trzeba czekać, aż Wrzosek dojdzie do siebie i w końcu dojdzie do wyczekiwanego rewanżu o tytuł.

24-letni Brazylijczyk Daniel Torres (7-3) w znakomitym stylu zaprezentował się polskiej publiczności podczas marcowej gali organizacji FEN, na której pewnie pokonał Kamila Łebkowskiego. Teraz wojownika z "Kraju Kawy" czekało zdecydowanie większe wyzwanie - w debiucie dla KSW zmierzył się z mającym dwa zwycięstwa z rzędu Filipem Wolańskim (11-2). Na początku Polak miał spore problemy z chaotycznie walczącym przeciwnikiem, ale im dalej tym lepiej. Krakowianin zdołał uporządkować swoją stójkę i bił coraz częściej i celniej. Kibice w Ergo Arenie mogli być zadowoleni z poziomu pojedynku.



Druga runda była równie emocjonująca - nie brakowało mocnych ciosów z obu stron, ponadto Wolański atakował niskimi kopnięciami, którymi chciał wyłączyć wykroczną nogę Brazylijczyka. Jednak to Polak kończył rundę w zdecydowanie gorszym stanie - leżąc na deskach z rozbitym łukiem brwiowym i nosem. Trzecie starcie również było niesamowite - Torres trafiał częściej, był skuteczniejszy, jednak Wolański odpowiedział kopnięciem okrężnym na głowę i próbował dobić zamroczonego rywala, ale ten zdołał dojść do siebie. Kto wygrał? Niejednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Daniel Torres (2 x 29-28, 28-29). Brazylijczyk powinien być ogromnym wzmocnieniem kategorii piórkowej.



Mający na swoim koncie dwie walki dla KSW (1-1) Gracjan Szadziński (7-2) zmierzył się z Irlandczykiem Paulem Redmondem (14-7). W otwierającym starciu zawodnicy walczyli przede wszystkim w stójce. Co ciekawe mający zdecydowanie lepszy boks Szadziński dawał się wyprzedzać i przyjął kilka mocnych uderzeń, a pod koniec rundy wylądował na plecach i musiał bronić się przed dźwignią na kolano. Później do głosu zaczął dochodzić podopieczny Witolda Kostki, który coraz częściej trafiał w głowę rywala, aż w końcu wystrzelił prawym sierpowym i dobił przeciwnika potężnymi ciosami młotkowymi w parterze łamiąc mu przy okazji nos. Efektowne zwycięstwo Szadzińskiego, przed którym otwierają się ciekawe perspektywy w kategorii lekkiej.

