KSW 44. Materla demoluje, Oświeciński znokautowany

Michał Materla odbił się po dotkliwej porażce z rąk Scotta Askhama i na gali KSW 44 w trójmiejskiej Ergo Arenie pokonał Martina Zawadę przez techniczny nokaut w 2. rundzie. W pojedynku "celebrytów" Bośniak Erko Jun znokautował Tomasza Oświecińskiego.

3 marca podczas KSW 42 Michał Materla (25-6) doznał niezwykle dotkliwej porażki. Szczecinianin przegrał już w pierwszej rundzie ze Scottem Askhamem, a walka trwała nieco ponad minutę. Marzenia o ewentualnym rewanżu z Mamedem Chalidowym prysły. W sobotę popularny "Cipao" nie mógł pozwolić sobie na porażkę z 34-letnim Martinem Zawadą (28-14-1), który w poprzednim pojedynku wygrał z Łukaszem Jurkowskim przez niezdolność rywala do dalszej walki. Czego należało się spodziewać? Przede wszystkim bardzo mocnych ciosów i wielkiego serca zarówno z jednej, jak i drugiej strony.

Przez ponad dwie minuty zawodnicy wymieniali ciosy. Materla skutecznie atakował niskimi kopnięciami, po czym ruszył odważniej do przodu i sprowadził rywala do parteru, gdzie znalazł się w półgardzie i zadawał kolejne uderzenia. Zawodnik Berserkers Team próbował przejść do dosiadu, a gdy w końcu mu się udało trafił jeszcze kilka razy łokciem.

Druga runda rozpoczęła się od natychmiastowego obalenia w wykonaniu Materli. Tym razem przejście do dosiadu zajęło mu zdecydowanie mniej czasu. "Cipao" przeszedł do pozycji bocznej, wykluczył rękę rywala nogami, a następnie zadawał ciosy. Zawada nie mógł się bronić i sędzia zakończył walkę.



Niewykluczone, że kolejnym przeciwnikiem Materli będzie Damian Janikowski. O tym pojedynku mówi się już od jakiegoś czasu i jeśli brązowy medalista olimpijski zwycięży w swojej walce na gali KSW 45 w Londynie, to może do niego dojść jeszcze w tym roku.

"Strach" ma małe oczy

W swojej pierwszej walce w karierze MMA aktor i celebryta Tomasz Oświeciński (1-0) pokonał przez techniczny nokaut w drugiej rundzie bardziej doświadczonego Pawła "Popka" Mikołajuwa. Na KSW 44 miał zmierzyć się z teoretycznie mniej wymagającym przeciwnikiem - Bośniakiem Erko Junem (0-0), który od kilku miesięcy uczy się sportów walki m.in. pod okiem byłego mistrza KSW w kategorii półśredniej Roberto Solidicia.

"Strachu" od początku ruszył na przeciwnika i kilka razy trafił, w tym potężnym prawym, po którym pod Junem ugięły się nogi. Jednak Oświeciński nie potrafił dobić rywala, co błyskawicznie się na nim zemściło. Bośniak doszedł do siebie, odpowiedział kilkoma ciosami i kopnięciami, aż w końcu wystrzelił potężnym prawym sierpowym, po którym Polak padł jak ścięty.

Co dalej? 45-letni Oświeciński raczej nic już nie zdziała i powinien pomyśleć o zakończeniu "kariery" w MMA. Natomiast Jun może się okazać dobrym wzmocnieniem "celebryckiej" dywizji KSW, a może nawet kategorii ciężkiej?

Zdjęcie Tomasz Oświecinski i Erko Jun / Newspix