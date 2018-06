KSW 44. Świetny debiut przerażającego Wagnera Prado

Czy to będzie kolejny rywal mistrza KSW w kategorii półciężkiej Tomasza Narkuna? Kto wie. Brazylijczyk Wagner Prado w imponującym stylu zadebiutował w federacji KSW zwyciężając z Irlandczykiem Chrisem Fieldsem w pojedynku otwierającym główną kartę gali KSW 44: The Game w trójmiejskiej Ergo Arenie. Swoje walki wygrali również Łukasz Rajewski i Sebastian Przybysz.

W pierwszej walce karty głównej Irlandczyk Chris Fields (12-7-1) zmierzył się z debiutującym w KSW Brazylijczykiem Wagnerem Prado (13-3). W przeszłości obaj występowali w organizacji UFC. W pierwszej rundzie Prado próbował założyć duszenie gilotynowe oraz dźwignię na rękę, ale po trzech minutach pojedynek przeniósł się do stójki, gdzie oglądaliśmy głównie klincz. W drugich pięciu minutach Fields starał się trzymać rywala na dystans, ale miał problemy, gdy Brazylijczyk wywierał presję i szedł do przodu.



W końcu Prado trafił lewym sierpowym i walka przeniosła się do parteru. Fields próbował się bronić, ale był bombardowany kolejnymi uderzeniami i kiedy schował się za gardą i nie wykazywał żadnej aktywności w defensywie sędzia Tomasz Bronder przerwał walkę. Bardzo dobry debiut 31-letniego zawodnika z "Kraju Kawy", który może być dużym wzmocnieniem kategorii półciężkiej.



29-letni Łukasz Rajewski (7-3) w znakomitym stylu powrócił do klatki KSW po porażce z fenomenalnym Salahdine'em Parnasse na KSW 41. Tym razem wojownik z Płocka błyskawicznie rozprawił się z 32-letnim Chorwatem Leo Zuliciem (7-1). Gdy walka przeniosła się do parteru, "Raju" założył dźwignię skrętną na kolano. Choć przeciwnik przez chwilę stawiał opór, to ostatecznie przegrał z bólem i odklepał. Walka nie trwała niecałe dwie minuty.

W pojedynku otwierającym kartę wstępną zmierzyło się dwóch zawodników debiutujących w KSW. Specjalizujący się w walce w stójce Sebastian Przybysz (3-1) znokautował trenującego w łódzkim Shark Top Team Dawida Gralkę (6-1) i tym samym odniósł czwarte zwycięstwo w karierze. Dysponujący lepszymi warunkami fizycznymi Przybysz idealnie skontrował rywala trafiając potężnym lewym prostym w szczękę, a następnie dobił przeciwnika jeszcze jednym ciosem w parterze i sędzia słusznie zakończył pojedynek. Czas trwania pojedynku? 1:48.

