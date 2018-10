KSW 45. De Fries zdominował i poddał Bedorfa!

W walce wieczoru gali KSW 45 w londyńskiej Wembley Arena broniący tytułu mistrza wagi ciężkiej Philip De Fries absolutnie zdominował Karola Bedorfa i w 2. rundzie zwyciężył przez poddanie. Anglik zaprezentował się z bardzo dobrej strony. W przeciwieństwie do Polaka, który był gorszy w każdym elemencie i przede wszystkim słabo przygotowany kondycyjnie.

W grudniu 2016 roku na gali KSW 37 ówczesny mistrz federacji w kategorii ciężkiej Karol Bedorf (15-3) sprawił bardzo niemiłą niespodziankę swoim kibicom – przegrał przez techniczny nokaut w 2. rundzie i stracił pas na rzecz Fernando Rodriguesa jr. Wojownik ze Szczecina nie był najlepiej przygotowany, miał problemy kondycyjne i nieszczelną gardę, co bezlitośnie wykorzystał jego przeciwnik.

Później była kontuzja, która przedłużyła przerwę Bedorfa w startach o kolejny rok. W efekcie Polak powrócił do klatki KSW dopiero w czerwcu tego roku, ale bardzo szybko poradził sobie w hitowym pojedynku z Mariuszem Pudzianowskim poddając ”Pudzillę” w 1. rundzie. Wtedy stało się jasne, że to on ponownie zmierzy się o pas.

Przed sobotnią galą mistrzem był Anglik Philip De Fries (15-6). Zawodnik z przeszłością w UFC zanotował znakomity debiut w KSW – na KSW 43 pokonał przez techniczny nokaut faworyzowanego Michała Andryszaka i wywalczył wakujący tytuł.

Dominacja i trium De Friesa

Pierwsza minuta była ”badawcza” – nikt nie kwapił się do ataku. Jednak po chwili De Fries spróbował obalenia i udało mu się. Najpierw Anglik próbował wyrwać rękę Polaka, a później znalazł się w dosiadzie, z którego starał się zadawać ciosy. Będący w opałach Bedorf spróbował założyć dźwignię skrętną na kolano, jednak doświadczony przeciwnik na to nie pozwolił. Także próba wyciągnięcia ręki do kimury zakończyła się niepowodzeniem. Niestety na koniec Polak przyjął dwa mocne łokcie.

Druga runda to ponownie dominacja De Friesa. Bedorf nie mógł sobie z nim poradzić przy siatce, a później ponownie wylądował na ziemi, gdzie Anglik pracował z góry nieustannie zadając uderzenia. Taktyka i przygotowanie fizyczne Polaka ponownie pozostawiały wiele do życzenia. W końcu De Fries przeszedł do pozycji bocznej, gdzie pracował nad kluczem na rękę i przy drugiej próbie poddał byłego mistrza KSW!

De Fries potwierdził, że jest aktualnie najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej w KSW. Był świetnie przygotowany i dominował nad Bedorfem pod każdym względem. Nie ulega wątpliwości, że zawodnik Berserker’s Team mocno rozczarował.

