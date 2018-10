KSW 45. "Popek" ponownie przegrał w kiepskim stylu

To już jest koniec? Paweł "Popek" Mikołajuw poniósł swoją trzecią porażkę w federacji KSW. Tym razem popularny raper przegrał z bośniackim celebrytą Erko Junem przed techniczny nokaut w 2. rundzie. Jeśli "Popek" rzeczywiście dotrzyma słowa, to już więcej nie zobaczymy go w walce MMA.

Zapewne nie tak wyobrażał sobie powrót do MMA Paweł "Popek" Mikołajuw (3-3). Gdy podpisywał kontrakt z federacją KSW zapowiadał, że chce dostawać mocnych rywali. W pierwszej walce poległ po minucie walki z Mariuszem Pudzianowskim. Później dostał zdecydowanie słabszego kulturystę Roberta Burneikę i tym razem to on poradził sobie błyskawicznie z przeciwnikiem. Jednak w grudniu ubiegłego roku popularny "Popek" przegrał w słabym stylu z trenerem personalnym i aktorem Tomaszem Oświecińskim - choć raper był lepszy w pierwszej rundzie, to w drugiej zabrakło mu paliwa w baku, został obalony i pokonany przez techniczny nokaut.

W Londynie Mikołajuw zmierzył się w klatce z bośniackim celebrytą Erko Junem (1-0). On z kolei poradził sobie z Oświecińskim na KSW 44 zwyciężając przez nokaut w 1. rundzie.

Trudno było wskazać faworyta tego pojedynku. Tym bardziej, że według 39-letniego "Popka" z powodu choroby w trakcie przygotowań stracił on sporo kilogramów, na co jednak nie wskazywała jego waga - przed starciem z Oświecińskim ważył 115 kg, a na piątkowym ważeniu wniósł 117,4 kg.

Panowało przekonanie, że im dłużej potrwa walka, tym większe szanse będzie miał 28-letni Erko Jun, który był o ponad 15 kg lżejszy.

Warto dodać, że Mikołajuw w wywiadach przed galą powtarzał, że w przypadku porażki prawdopodobnie definitywnie kończy z MMA i skoncentruje się na karierze w przemyśle muzycznym.

"Popek" mówi "bye, bye"?

Jun bardzo mądrze rozpoczął od kopnięć odpychających i low kicków oraz umiejętnie unikał ciosów "Popka". Mikołajuw próbował przycisnąć przeciwnika do siatki i tam atakować kolanami. Akcji było bardzo mało, podobnie jak celnych uderzeń i szaleńczych wymian, których chyba spodziewali się niezadowoleni kibice. Rudna zakończyła się celnym prawym prostym Polaka.

Początek drugiego starcia był bardziej dynamiczny w wykonaniu Juna, ale jego ciosy lądowały na gardzie rywala. A "Popek"? Chciał wdać się w wymianę, do której nie kwapił się Bośniak. W końcu Mikołajuw spróbował sprowadzić walkę do parteru, ale Jun wykonał odrzut zapaśniczy, a później wpiął się za plecy Polaka i zadał serię uderzeń. Ponieważ raper nie był w stanie się bronić sędzia przerwał walkę.

Wygląda na to, że kariera "Popka" w KSW rzeczywiście dobiegła końca. W tej chwili trudno będzie dla niego znaleźć przeciwnika o równie małych umiejętnościach i sercu do walki. Niestety - eksperyment z "Królem Albanii" nie powiódł się.

